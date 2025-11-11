Podignuta optužnica na 3.900 strana protiv uhapšenog lidera opozicije, gradonačelnika Istanbula

U objavljenoj optužnici zatvorenom gradonačelniku Istanbula Ekremu Imamogluu na teret se stavljaju 142 krivična dela vezana za korupciju i organizovani kriminal, za koja su zaprećene duge zatvorske kazne, preneli su turski mediji.

Imamoglu, istaknuta opoziciona ličnost koja se smatra ključnim rivalom predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, uhapšen je u martu zajedno sa nekoliko gradskih zvaničnika optuženih za vođenje kriminalne organizacije, primanje mita, iznudu i nameštanje tendera. On je žustro odbacio sve te navode.

Kritičari smatraju te optužbe politički motivisanim u nastojanju da se oslabi glavna opozicija. Imamogluovo hapšenje pokrenulo je najveći talas demonstracija u Turskoj za više od deset godina.

Glavni tužilac Akin Gurlek rekao je da optužnica ima 3.900 strana i da se u njoj imenuje 402 osumnjičena, uključujući Imamoglua kao glavnooptuženog, preneli su turski mediji.

Imamoglu je optužen za vođenje organizovane kriminalne grupe, po 12 tačaka za podmićivanje, sedam tačaka za pranje novca i sedam tačaka za proneveru. Pored toga smatra se odgovornim za mnoga krivična dela koja su počinili drugi uključujući podmićivanje, proneveru i nameštanje tendera.

Očekuje se da će datum suđenja biti određen kada sud zvanično prihvati optužnicu. Ako bi bio osuđen po svim optužbama Imamoglu bi mogao da bude osuđen na 2.352 godine zatvora, prenela je televizija Haberturk.

Ovaj slučaj o korupciji je među nekoliko pravnih postupaka koji se vode protiv Imamoglua.

Prošlog meseca on je optužen i za špijunažu, vezano za istragu o njegovoj političkoj kampanji i hapšenje poslovnog čoveka u julu zbog navodnog sprovođenja obaveštajnih aktivnosti za račun stranih vlada.

Imamoglu je optužen za transfer ličnih podataka stanovnika Istanbula kako bi se osiguralo međunarodno finansiranje njegove kampanje. On je odbacio te optužbe kao „besmislene“.

Među drugim pravmim postupcima su navodi o uvredi članova Vrhovnog izbornog saveta, pretnje i uvrede upućene glavnom tužiocu Gurleku, i optužbe o falsifikovanju diplome i dokumenata.

Kritičari smatraju ove sudske postupke, zajedno sa drugim slučajevima protiv drugih gradonačelnika i zvaničnika iz glavne opozicione Republikanske narodne partije (CHP) kao deo šireg suzbijanja opozicije posle njenih dobrih rezultata na lokalnim izborima prošle godine. Nekoliko opština koje vodi ta stranka suočeno je sa talasom hapšenja tokom cele godine.

Vlada odbacuje te optužbe i naglašava da je sudstvo nezavisno i da su istrage usmerene na korupciju i druge krivične radnje.

(Beta)

