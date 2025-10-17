Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša zbog zloupotrebe položaja

Više javno tužilaštvo (VJT) u Nišu podiglo je optužnicu protiv nekadašnje gradonačelnice Dragane Sotirovski zbog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja, prenele su Južne vesti.

Optužnica je, nakon dopune istrage, podignuta i protiv vlasnika Sim puk gradnje Zorana Stanojevića zbog pomaganja prilikom zloupotrebe službenog položaja.

Viši sud je dva puta vraćao optužnicu VJT na dopunu.

Prvi put se to dogodilo u avgustu zbog formalnih nedostataka, a drugi put prošle nedelje radi dopune istrage i „boljeg razjašnjenja činjeničnog stanja“.

Nekadašnja gradonačelnica, koja je optužena da je pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona dinara i nanela gradu štetu od 250 miliona dinara, nalazi se u pritvoru.

Sotirovski je uhapšena u februaru, na saslušanju se branila ćutanjem, a pritvor joj je više puta produžavan, pišu Južne vesti.

(Beta)

