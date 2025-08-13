Podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Niša zbog zloupotrebe službenog položaja

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protov bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski i još tri osobe zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet grada za skoro četiri miliona evra, saopšteno je danas.

Po navodima optužnice, Sotirovski je od marta 2022. godine do jula 2024. godine iskorišćavanjem i prekoračenjem službenog položaja i ovlašćenja pribavila sebi imovinsku korist u iznosu od 112.129.468,00 dinara.

Ona je, suprotno zakonu, angažovala razne firme za izvođenje građevinskih radova na teritoriji Niša čime je okrivljenom D.N. pribavila korist u ukupnom iznosu do 46.505.078,15 dinara, privrednom društvu „Sim puk gradnja“ DOO u iznosu od 63.471.131,27 dinara, okrivljenom S.M. u iznosu od 28.032.363,20 dinara, dok je Gradu Nišu pričinila štetu u ukupnom iznosu od 250.138.049,04 dinara.

Optužena je i da je preduzetničkoj radnji „Vodomonteri“ i privrednom društvu „Sim puk gradnja“ DOO pribavila korist u vidu angažovanja na izvođenju radova na teritoriji Grada Niša u čemu su joj, stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljeni D.N., D.N., Z.S. i S.M.

Tužilaštvo je predložilo da bivšoj gradonačelnici Niša, uhapšenoj 21. februara, bude produžen pritvor uz obrazloženje da su „način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka“.

(Beta)

