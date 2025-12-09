Podignuta optužnica protiv trojice Srba zbog eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv D.V, J.V. i I.G. koji se terete da su izazvali eksploziju na kanal Ibar-Lepenac 29. novembra 2024.godine.

Prema navodima portala „Zakletva za pravdu“, koji piše da je imao uvid u optužnicu, D.V. i J.V. su postavili eksploziv u delu kanala „Ibar-Lepenac“ koji služi za snabdevanje pijaćom vodom i za potrebe Kosovske elektroenergetske korporacije.

Portal dodaje da su optuženi, zajedno sa još nekoliko nepoznatih osoba, nakon prethodnog dogovora i sa ciljem zastrašivanja stanovništva i ugrožavanja ustavnog poretka i bezbednosti Kosova, postavili „značajnu količinu eksploziva vojne namene unutar kanala“.

Prema navodima optužnice, došlo je do prekida u snabdevanju pijaćom vodom za građane nekoliko severnih i centralnih opština.

Tužilaštvo navodi da su ovim radnjama optuženi izazvali ozbiljnu opasnost po bezbednost i infrastrukturu države, a pričinjena materijalna šteta procenjuje se na 376.774,70 evra.

Oni se terete da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih instalacija i opreme.

(Beta)

