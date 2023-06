Podmornica koja je zaronila ka Titaniku izgubila vezu sa svetom posle sat i 45 minuta

Mala podmornica sa petoro ljudi koji su išli da vide olupinu „Titanika“ na dnu Atlantskog okeana izgubila je kontakt sa matičnim brodom „Polarni princ“ jedan sat i 45 minuta nakon što je zaronila, saopštila je večeras američka obalska straža.

Portparolka Obalske straže Samanta Korkoran (Samantha Corcoran) rekla je Si-En-En (CNN) da se potraga sada odvija u blizini olupine Titanika, a da ka oblasti nestanka pristiže i brod kanadske obalske straže.

Kako javlja Asošiejted pres (AP), pozivajući se na združeni centar za spasilačke akcije u Novoj Škotskoj, oblast nestanka nalazi se oko 700 kilometara južno od mesta Sent Džon na Njufaundlendu. I Nova Škotska i Njufaundlend pripadaju Kanadi.

U akciji potrage za podmornicom koja je nestala u nedelju, učestvuju dva američka i jedan kanadski vojni avion. Jedan od američkih aviona, P-8 Posejdon, može da detektuje podmornice ispod vode.

„Tragamo za petoro ljudi“, rekla je Samanta Korkoran CNN-u i dodala da ne zna ko su oni tačno.

Prema podacima operatora turneje ka olupini Titanika, Oušngejt ekspedišns (OceanGate Expeditions), podvodno plovilo može da ponese do petoro ljudi, i to pilota, „stručnjaka za sadržaj“, to jest vodiča i tri putnika koji idu obilazak kao turisti.

Operator takođe navodi da ovo malo plovilo ima sistem za održavanje života koji omogućava da petoro ljudi u njemu provede do 96 sati.

Na put se kreće brodom iz Sent Džona na Njufaundlendu. Plaćena turneja traje osam dana, a od obale do olupine ima 400 nautičkih milja.

Kad se stigne u zonu iznad olupine, turisti se ukrcavaju na malu podmornicu zvanu „Titan“ i odlaze na dno okeana.

Podmornica može da zaroni do 4.000 metara dubine, tvrdi operator turneje a prenosi AP.

Titanik, svojevremeno najveći putnički brod na svetu, sudario se 1912. godine sa ledenim bregom i potonuo na svom prvom putovanju. Olupina je prepolovljena, sve više se raspada, i nalazi se na dubini od oko 3.800 metara. Otkrivena je 1985. godine.

(Beta)

