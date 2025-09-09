Podnet novi zahtev za građevinsku dozvolu za Nacionalni stadion u Beogradu

Ministarstvo finansija podnelo je novi zahtev za građevinsku dozvolu za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona u Beogradu, preneo je danas portal Forbs Srbija.

To je treći pokušaj da se u legalne tokove uvede izgradnja nadzemnog dela objekta.

Prvi zahtev je podnet u julu, ali se od njega odustalo. Potom je podnet novi, sredinom avgusta, ali neuspešno.

Kako stoji u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura (CEOP)-u, 5. septembra podnet je „usaglašeni“ zahtev.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nedavno je rešenjem odbacilo zahtev Ministarstva finansija za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog stadiona, sa pratećim sadržajima i parkingom.

Zahtev je odbačen jer nisu nisu bili ispunjeni formalni uslovi za postupanje po njemu, odnosno, zahtev je bio nepotpun.

Podnosilac zahteva može u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja o odbacivanju da podnese „usaglašeni“ zahtev i otkloni sve utvrđene nedostatke.

U tom slučaju ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz prvobitni zahtev koji je odbačen, niti ponovo plaća administrativne takse i naknade.

Po sada podnetom usaglašenom zahtevu, odlučivaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Iz rešenja kojim je odbačen prvobitni zahtev za ovu građevinsku dozvolu, vidi se da je dozvola tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova. Biće visok 51,5 metara i moći će da primi 52.000 gledalaca.

U rešenju o odbacivanju, između ostalog, se navodi da je potrebno da se u glavnoj svesci (sažetom tehničkom opisu) taksativno navedu svi prateći sadržaji koji su planirani.

Traženo je i da se navedu sve prethodno dobijene dozvole i odobrenja kojima su obuhvaćeni radovi koji su u nekoj meri prethodili radovima koji su predmet zahteva i tehničke dokumentacije.

Dokumentacija podneta uz zahtev, bila je nepotpuna i u delovima koji se odnose na priključke za kanalizaciju, elektroenergetsku mrežu, vodovod.

Lokacijske uslove za faznu gradnju Nacionalnog stadiona Ministarstvo finansija dobilo je u junu 2024.

U tim uslovima se navodi da je prostorna organizacija stadiona osmišljena tako da omogućava faznu gradnju.

To podrazumeva dobijanje građevinskih dozvola za svaku pojedinačnu fazu izgradnje objekta.

Faza 1 predviđa izvođenje pripremnih radova odnosno zemljanih radova, kao i radova na temeljima (šipovi, temeljna ploča i instalacije ispod ploče).

Faza 2 predviđa izgradnju spoljašnjeg uređenja, parkinga i saobraćajnica i izgradnju nadzemnog dela objekta.

Ministarstvo za sada ima dozvolu samo za pripremne radove na stadionu. Oni obuhvataju zemljane i radove na temeljima (šipovi, temeljna ploča i instalacije ispod ploče). Prema dozvoli koja je za njih izdata, njihova predračunska vrednost iznosi 3.944.980.144 dinara.

U julu je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koja se odnosi na projekat izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona.

To je bio jedan od dokumenta potreban za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju nadzemnog dela objekta.

(Beta)

