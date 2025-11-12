Poginulo svih 20 vojnika i članova posade turskog vojnog teretnog aviona koji se srušio u Gruziji

Avion C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i vraćao se u Tursku juče, a srušio se u Gruziji, u opštini Signagi, blizu azerbejdžanske granice.
Ministar odbrane Turske Jasar Guler je u poruci na mreži Iks objavio da su „herojski ratni drugovi“ poginuli 11. novembra 2025, kada se vojni teretni avion C-130 srušio blizu gruzijsko-azerbejdžanske granice, uz slike poginulih.
Istražuje se uzrok udesa.
Turski tim za istraživanje nesreća stigao je na mesto pada aviona jutros i vrši inspekciju. Krhotine srušenog aviona su razasute na veoma velikoj površini, prenela je turska televizija Haberturk.
Juče je turska državna agencija Anadolija prenela saopštenje gruzijske uprave za avijaciju u kojoj se navodi da su izgubili kontakt sa avionom nekoliko minuta po njegovom ulasku u gruzijski vazdušni prostor, kao i da avion nije poslao signal za pomoć.
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i gruzijska ministarka spoljnih poslova Maka Bočorišvili uputili su saučešća.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com