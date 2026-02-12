Pojačana kontrola saobraćaja na putevima Srbije od sutra do 22. februara

Saobraćajna policija će od sutra do 22. februara pojačano kontrolisati saobraćaj usled očekivanog povećanja prometa na putevima Srbije tokom praznika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će se posebno proveravati brzina vozila, preticanje, da li se vozilom upravlja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i korišćenje sigurnosnog pojasa i da li se deca prevoze u vozilu na propisan način.

„Do nedelje, 15. februara, širom Evrope se sprovodi i međunarodna akcija pojačane kontrole teretnih vozila i autobusa. Tokom prva tri dana ove akcije, pripadnici saobraćajne policije na putevima u Srbiji su otkrili 4.201 prekršaj vozača teretnih vozila i 158 prekršaja vozača autobusa“, stoji u saopštenju.

Uprava saobraćajne policije apelovala je na učesnike u saobraćaju da poštuju propise.

(Beta)

