Pojas Gaze: Najmanje 15 ljudi poginulo u izraelskim napadima

Najmanje 15 ljudi je danas poginulo u izraelskim napadima u Pojasu Gaze, saopštila je Civilna zaštita te palestinske teritorije.

Prema podacima službi za vanredne situacije grada Gaze, najmanje sedam ljudi je poginulo u tri vazdušna napada. Gađani su opštinsko skladište i šatori u kojima su smeštena raseljena lica kod pijace u centru grada.

Pet osoba je stradalo u dva napada na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, a tri u drugim napadima u gradu Gazi.

Izrael je prošle nedelje najavio pokretanje i kopnene i vazdušne vojne akcije u gradu Gazi, s ciljem da uništi palestinski pokret Hamas.

(Beta)

