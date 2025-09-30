Pokrenut disciplinski postupak protiv urednice Dečjeg programa RTS

Radio-televizija Srbije (RTS) pokrenula je disciplinski postupak protiv urednice redakcije Dečjeg programa Jelene Popadić Sumić, zbog emisije u kojoj je maloletni dečak govorio o studentskim protestima, rečeno je na današnjem protestu ispred zgrade javnog medijskog servisa u Takovskoj ulici u centru Beograda.

Grupa novinara RTS, okupljena u inicijativi „Naš protest“, kako je preneo N1, organizovala je danas taj skup podrške Popadić Sumić, nakon što su i novinarska udruženja izrazila protest zbog kampanje koju protiv nje vode tabloidi, zbog te emisije.

Zaposleni koji su organizovali skup u znak podrške koleginici naveli su da „neće ćutati, jer je Jelena jedna od njih“ i dodali da su nju podržali svi sindikati na RTS.

U poslednjoj epizodi emisije „Važne stvari“, koja se emituje na drugom programu javnog servisa, jedan dečak je prokomentarisao studentsku borbu.

Isečak iz pomenute epizode prikazuje dečaka koji sedi u stolici za friziranje i priča kako su imali pauzu u školi, zbog blokada i protesta.

Voditelj je, potom, pitao dečaka „kakve su to blokade i protesti“, na šta je on odgovorio da se „studenti bore za pravdu, za našu budućnost“.

Uobičajena repriza te epizode uopšte nije ni emitovana na RTS, a kratki isečak iz nje postao je viralan na društvenim mrežama.

(Beta)

