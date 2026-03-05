Pokret Bravo: Poverenik da reaguje zbog postupka Kobri u Novom Sadu

Građanski pokret Bravo iz Novog Sada je danas pozvao poverenika Srbije za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića da osudi postupak pripadnika specijalne jedinice "Kobre" koji u sredu novosadskom studentu Vukašinu Đinoviću - učesniku protesta, i njegovoj majci nisu dozvolili da uđu na koncert u Srpskom narodnom pozorište (SNP), iako su imali ulaznice.

Pokret je u saopštenju ocenio da je prekršen Zakon o zabrani diskriminacije i da Antonijević hitno treba da pokrene odgovarajući postupak kako bi se zaštitila osnovna građanska prava.

„Srpska napredna stranka (SNS) ne samo što postavlja ratne zločince za direktore institucija kulture i poslušnike koji treba da disciplinuju radnike u kulturi, uskraćuje budžete renomiranim kulturnim i obrazovnim institucijama i projektima, jer su im se ljudi koji u njima rade zamerili, već su sada otišli još jedan korak dalje. Odlučili su da biraju ko će da sedi u publici, a ko ne“, naveo je pokret Bravo.

Taj pokret tvrdi da je studentu onemogućen ulaz pošto je mesecima bio aktivan na protestima protiv vlasti.

Dodaje se da su na tom koncertu bili državni funkcioneri i da je verovatno to razlog zbog kojeg su Đinović i njegova majka sprečeni da uđu u salu.

„Režimu preostaje još samo da počne da obeležava ‘nepodobne’ žutim trakama na rukavu. Ovakve metode diskriminacije poslednji put smo videli u vreme nacističke okupacije i kao društvo ne smemo ostati nemi na ovo nedopustivo iživljavanje“, saopštio je pokret Bravo.

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su sinoć prvi objavili da je njihovom kolegi Đinoviću i njegovoj majci sinoć zabranjen ulazak u SNP.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, Đinoviću su pripadnici „Kobri“ oduzeli karte pošto „aktivno učestvuje u blokadi“.

Dodali su da su koncertu prisustvovali gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Srpske napredne stranke i bivši gradonačelnik Novog Sada i bivši premijer Srbije Miloš Vučević.

