Pokret: Policija pokrenula sudski postupak protiv Manojlovića nakon što ga je povredila na mostu

Pokret Kreni-promeni saopštio je danas da je "policija pokrenula postupak pred sudom" protiv lidera tog pokreta Sava Manojlovića, "nakon što ga je povredila na Starom savskom mostu", u Beogradu.

„Policija je pokrenula još jedan prekršajni postupak protiv Manojlovića i odbornika ovog pokreta Aleksandra Jovanovića nakon brutalnog postupanja policije prema njima na Starom savskom mostu u novembru 2024. godine“, naveo je Kreni-pokreni.

Kako je rečeno, postupak je pokrenut nakon događaja u kojem su, dvojica odbornika Kreni-promeni uhapšena, dok je Manojlović „bio izložen torturi i zverskom nošenju takozvanom stropadu ili palestinskom vešanju koje je protivno policijskim standardima i zabranjeno je konvencijama Ujedinjenim nacijama“.

U policijskom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, kako tvrdi Kreni-promeni, navodi se da su Manojlović i Jovanović udarali policajce, otimali im štitove, kao i da su ih psovali i vređali, što je pokret ocenio kao „totalne neistine“.

„Na brojnim snimcima se jasno vidi da je reč o potpunim neistinama, da je Manojlović pre prilaska policajcima rekao građanima da ne vređaju policiju i ne napadaju, tražio da podignu ruke kako ih ne bi optužila da sprovode napad na službena lica“, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju pokreta takođe piše da je u izveštaju koji je napisao policajac „korektno naveden tačan činjenični opis“, ali da je, uprkos tome, dežurni policajac u prijavi dao „potpuno lažne navode koji odudaraju od policijskog izveštaja“.

Pokret je ukazao i da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prethodno oglasio u medijima povodom tog događaja „dajući lažnu interpretaciju događaja“.

Manojlović je, istakao je pokret, nakon policijske brutalnosti imao ortoskopsku hiruršku intervenciju na zglobu ruke, kao posledicu „palestinskog vešanja“ kojem je bio izložen, a lekarskim izveštajem konstatovano je i više povreda.

(Beta)

