Pokret Samoopredeljenje ponovo kandidovao Aljbina Kurtija za premijera

Pokret Samoopredeljenje je danas na sednici Glavnog odbora ponovo kandidovao svog predsednika Aljbina Kurtija za premijera na izborima zakazanim za 28. decembar.

Potpredsednik stranke Gljauk Konjufca je objavljujući kandidaturu za premijera iz te partije ocenio Kurtija kao „najuspešnijeg premijera i najglasnije podržanog od naroda u istoriji parlamentarne demokratije“.

„Ja ću nominovati onoga ko je najviše glasova dobio od našeg naroda u istoriji parlamentarne demokratije. Najzaslužnijeg u vođenju Pokreta Samoopredeljenje, lidera društvene i demokratske transformacije Kosova, najuspešnijeg premijera republike, Aljbina Kurtija“, rekao je Konjufca.

Tokom svog govora, Konjufca je optužio dosadašnje opozicione partije da „žele da blokiraju državu samo da bi oslabile Kurtija“.

„Oni su odbili da formiraju čak i vladu, pa zato građani s pravom pitaju šta oni zapravo žele. Oni žele da blokiraju sve kako bi blokada države izgledala kao slabljenje Samoopredeljenja. To je izuzetno štetna i antidržavna agenda“, kazao je Konjufca.

Kurti je nakon nominacije rekao da nije njegova krivica što zemlja ponovo mora na izbore.

Prema njegovim rečima, druge partije su odbile saradnju ne zato što nije bilo ponuda, već zato što, kako je rekao „ne možeš praviti vladu na dogovorima o podeli upravnih odbora“.

Prethodno su kandidate za premijera nominovali Demokratska partija Kosova Bedri Hamzu i Demokratski savez Kosova Ljumira Abdidžikua.

(Beta)

