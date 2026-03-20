Pokret Sloboda prema poslednjoj anketi u vođstvu uoči nedeljnih izbora u Sloveniji

U Sloveniji se za dva dana održavaju redovni parlamentarni izbori, a danas objavljena predizborna anketa pokazuje da je na vrhu došlo do promene, pošto sada vladajući levo-liberalni Pokret Sloboda vodi ispred desničarske Slovenske demokratske stranke (SDS) za 0,4 odsto.

U većem delu predizborne kampanje u vođstvu je bio SDS, ali je do promene došlo usled afere o stranom mešanju u izbore u Sloveniji, u koju je uključen i vrh SDS-a, nakon što se predsednik te stranke Janez Janša sastajao sa predstavnicima izraelske privatne obaveštajne agencije „Blek kjub“.

Prema poslednjem istraživanju Instituta Medijana, koje je uključivalo 1.598 punoletnih građana Slovenije, najveću podršku dobio bi Pokret Sloboda (18,9 odsto), dok bi za SDS glasalo 18,5 odsto ispitanika.

Parlamentarni cenzus prešlo bi još pet lista: zajednička lista Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke (SLS) i Fokus dobila bi šest odsto glasova (desni centar), Socijaldemokrate i Demokrate Anžea Logara imaju podršku od 5,8 odsto, zajednička lista Levice i stranke Vesna dobila bi 5,5 odsto glasova, a u parlament bi ušla i antisistemska stranka Resnica (Istina) sa 4,2 odsto podrške, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Na parlamentarnim izborima slovenački glasači biraće 88 poslanika u Državnom zboru, dok po jednog poslanika biraju pripadnici italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Za poslanike se glasa u osam izbornih jedinica podeljenih u 11 okruga, pa se tako u svakoj izbornoj jedinici bira 11 poslanika.

Izbori se održavaju po proporcionalnom metodu, a mandati se u izbornim jedinicama dodeljuju korišćenjem Drupove kvote, uz uslov da je lista osvojila najmanje četiri odsto na državnom nivou.

Blizu cenzusa nalazi se stranka Prerod evropskog parlamentarca Vladimira Prebiliča, za koju bi glasalo 3,2 odsto ispitanika, za desničarsku Slovensku nacionalnu stranku (SNS) glasalo bi 2,4 odsto, a za Piratsku stranku Slovenije 2,3 odsto ispitanih.

Izborna tišina u Sloveniji počinje u ponoć i traje sve do zatvaranja biračkih mesta, u nedelju u 19 časova.

(Beta)

