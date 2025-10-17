Pokret Tvrđava u Smederevu: Pustiti odmah Krstića i ukloniti nelegalnu i nebezbednu prugu

Pokret Tvrđava u Smederevu je zatražio danas da odmah bude pušten njihov predstavnik Nikola Krstić koga je policija u četvrtak uveče prvela tokom protesta u tom gradu zbog „transporta nelegalnom prugom“.

U Smederevu je sinoć održan skup zbog transporta prugom kroz centar grada između ostalog i gasa.

Uz Krstića je privedena još jedna osoba.

Na skup je pozvao lokalni pokret Tvrđava koji je u današnjem saopštenju ocenio da je „hapšenje onih koji brane zakon – slika današnje Srbije“.

Ukazali su da su institucije, „umesto da stanu u zaštitu zakona i bezbednosti građana, ponovo stale na stranu onih koji ga svakodnevno krše“.

„Tokom mirnog skupa kojim je trebalo da se označi kraj nelegalne pruge kroz centar Smedereva, priveden je Krstić, kome je određeno zadržavanje do 48 sati“, naveli su.

Na teret mu se, kako piše u saopštenju, stavlja nasilničko ponašanje i izazivanje opšte opasnosti u pokušaju, za šta su zaprećene višegodišnje kazne zatvora.

„Apsurdne optužbe protiv čoveka koji se borio upravo protiv stvarne opasnosti: nelegalnog transporta gasa kroz centar Smedereva“, dodaje organizacija.

Uprkos hapšenju, kako piše u saopštenju, „nije došlo ni do kakvih sukoba, što jasno pokazuje da okupljanje nije imalo nasilni karakter“.

„Prema informacijama od policije, svako ko bi se tokom skupa približio pruzi ili pokušao da simbolično ukaže na njenu nelegalnost, bio bi odmah priveden i optužen za ista krivična dela“, tvrde iz tog pokreta.

Ukazali su da su „policija i tužilaštvo, umesto da ispitaju odgovorne za nelegalnu prugu“, koja, kako su naveli, „nema građevinsku ni upotrebnu dozvolu, i nije upisana u katastar, a kojom se svakodnevno transportuju cisterne sa gasom (…) odlučili da hapse one koji traže poštovanje zakona“.

„Sramotno je da se u zemlji u kojoj se svakodnevno događaju nesreće, građani koji upozoravaju na opasnost tretiraju kao prestupnici“, piše u saopštenju.

Naveli su da je „Ministarstvo unutrašnjih poslova u svojoj (ranijoj) proceni rizika utvrdilo da bi eksplozija jedne cisterne u centru Smedereva mogla imati katastrofalne posledice“.

Dodali su i da su, „uprkos tome, institucije sdozvolile da se transport opasnog gasa i dalje odvija po nelegalnom koloseku, tik pored dečjih igrališta, zgrada i šetališta“.

Pokret Tvrđava je naveo i da najoštrije osuđuje privođenje i kriminalizaciju građanskog otpora, te ukazao da braniti zakon nije zločin.

„Zločin je ćutati pred nepravdom — pred nelegalnim objektima koji ugrožavaju živote i pred institucijama koje svoj posao ne rade“, naveli su.

Kažu i da je sinoć priveden i njihov član Marko Stefanović, protiv koga neće biti vođen dalji postupak.

To, kako su ocenili, „još jednom pokazuje da su građani bili nepravedno izloženi pritiscima i pretnjama uprkos mirnom karakteru okupljanja“.

Pokret je traži da Krstića odmah puste na slobodu, da se obustavi svaka dalja represija prema građanima i da nadležni sprovedu zakon i uklone nelegalnu prugu.

(Beta)

