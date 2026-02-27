Polemike u BiH oko vraćanja spomenika Ferdinandu: Načelnik Starog Grada – spomenik neće biti vraćen

Načelnik sarajevske Opštine Stari Grad Irfan Čengić (SDP BiH) je izjavio da u toj opštini neće biti ponovo postavljen spomenik austrougarskom prestolonasledniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji, na koje je 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip, član "Mlade Bosne", izvršio atentat što je bio povod za početak Prvog svetskog rata.

Spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi uklonjen je sa lokaliteta Latinske ćuprije i uništen 1919. godine, po završetku Prvog svetskog rata i formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Gradsko veće Grada Sarajeva je u četvrtak prihvatilo predlog za ponovno postavljanje tog spomenika.

Čengić je rekao da „u Starom Gradu neće biti podignut spomenik Francu i Sofiji Ferdinand. Čak i kada bi postojala potpuna saglasnost, potrebne dozvole je u praksi gotovo nemoguće dobiti“, preneli su sarajevski mediji.

Načelnik Opštine Stari grad je kazao da pojedini većnici u Gradskom veću predlažu inicijative za koje nisu nadležni, kao i da Gradsko veće usvaja zaključke mimo svojih ovlašćenja.

„Pozivam Gradsko veće da se bavi svojim nadležnostima i što pre donese odluku o mostovima od značaja za Grad Sarajevo što je obaveza propisana Ustavom Kantona Sarajevo“, istakao je Čengić.

Inicijativu za podizanje spomenika Ferdinandu i njegovoj supruzi pokrenula je Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH).

Iz SBiH su naveli da smatraju „neprihvatljivim da u Sarajevu postoje obeležje i simbolika posvećena atentatoru Gavrilu Principu, da su vraćene njegove stope, a da istovremeno ne postoji autentičan spomenik za one koji su ubijeni i da nema dostojanstvenog spomen-obeležja za njegove žrtve“.

„Ne možemo menjati prošlost, ali možemo pokazati kakvi smo danas, hoćemo li slaviti ubistvo ili odati poštu žrtvama“, ukazala je ta stranka.

Danas se oglasio i Muzej Sarajeva koji je bio nosilac i realizator celovitog idejnog projekta revitalizacije spomeničke kulture Sarajevskog atentata.

Muzej Sarajeva je u saopštenju istakao da smatra krajnje neprimerenim i neutemeljenim tvrdnje iznete u saopštenju Gradskog veća da u Sarajevu postoje obeležja posvećena atentatoru, a da ne postoji autentično i dostojanstveno obeležje za žrtve.

U saopštenju se ističe da takva formulacija indirektno etiketira Muzej Sarajeva kao instituciju koja „promoviše zločin ili zločinca, što je netačno, uvredljivo i duboko nepravedno prema muzejskim istoričarima, kustosima i autorima stalne postavke Muzeja Sarajevo 1878-1918“.

Naglasili su da je Muzej bio nosilac i realizator celovitog idejnog projekta revitalizacije spomeničke kulture Sarajevskog atentata.

„Projekt je realizovan u više faza i u skladu sa standardima istorijske nauke i muzeološke struke“, stoji u saopštenju.

Projektom je, kako su naveli, obuhvaćeno markiranje rute kojom je išao otvoreni automobil Franca Ferdinanda, kao i mesta oba atentata, vraćene su stope atentatora, izrađene prema odlivku istaknutog umetnika Voje Dimitrijevića, zatim je obeleženo mesto na kojem se zaustavio automobil u kojem su se nalazili Ferdinand i njegova supruga, čime je, ocenili su, označeno autentično mesto događaja i realizovana je i faza prezentacije preostalih delova nekadašnjeg Spomenika ubistvu.

„Ti fragmenti su, u partnerstvu sa Umetničkom galerijom BiH i nadležnim Zavodom za zaštitu spomenika Kantona Sarajevo, prezentovani u unutrašnjem prostoru Muzeja, na vizualno decentan i interpretativno jasan i nedvosmislen način, uz simulaciju izvornih arhitektonskih elemenata, kako bi celina izgledala verno originalu“, naveli su u saopštenju.

Muzej dodaje da je na taj način istorijski, muzeološki, kulturološki i turistički zaokružio interpretaciju događaja, koja je za razliku od 1953. do 1992. godine sada u celosti deideologizovana i depolitizovana, te zasnovana na objektivnim proverljivim činjenicama.

„Postavka ne glorifikuje atentatora niti deviktimizira žrtvu, već tumači ceo događaj u skladu s profesionalnim standardima i etičkim principima muzejske delatnosti“, istakli su.

Zaključuje se da je zahvaljujući upravo naporima Muzeja danas jasno i dostojanstveno obeleženo mesto Sarajevskog atentata, koje svakodnevno posećuju brojni turisti iz celog sveta.

Povodom odluke Gradskog veća Sarajeva oglasili su se i političari iz Republike Srpske navodeći da inicijativa o vraćanju spomenika Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi „predstavlja jedinstven primer u svetu da se podiže spomenik okupatoru“.

(Beta)

