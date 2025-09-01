Policija bacala šok bombe na građane kod DIF-a u Novom Sadu

Policija je večeras upotrebila šok bombe i rasterala par stotina stotina građana koji su se vraćali u kampus, nakon što je održan pomen stradalima na Železničkoj stanici.

Nakon što je više hiljada Novosađana večeras, nakon odavanja počasti zbog 10 meseci od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ogroman broj ljudi se odazvao pozivu studenata i vratio se u kampus „da čuvaju fakultet“.

Kada su prolazili pored Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (FSFV), prišli su kordonu koji tu zgradu „čuva“ od jutros, kako bi zviždali i dobacivali policiji, ali bez nasrtanja na policajce.

Iznenada, žandarmerija je izašla iz sporedne ulice i upotrebila šok bombe ili neko drugo slično sredstvo. Oni su trčali za demonstrantima pokušavajući da ih udare, ali su se građani razbežali ka kampusu Univerziteta.

Ogroman broj pripadnika policije i žandarmerije otišao je za građanima u kampus, a deo je stigao i do Filozofskog fakulteta, gde već nedelju dana borave policajci na poziv dekana Milivoja Alanovića.

Više hiljada građana odalo je večeras na Železničkoj stanici počast žrtvama pada nadstrešnice, a nešto nakon 21 čas su se razišli, dok je deo krenuo u kampus.

(Beta)

