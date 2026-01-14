Policija i Viši sud ispituju građane zbog gađanja ledenicama Ane Bekute, protest ispred suda

Četvoro građanskih aktivista iz Čačka tamošnja policija pozvala je na informativni razgovor u zgradu policije, gde ih je i zadržala zbog sumnje da su gađali ledenicama pevačicu Anu Bekutu tokom sinoćnog koncerta na trgu u Čačku.

Policija je aktiviste prosledila u Viši sud, gde daju izjave.

Još dvoje građanskih aktivista pozvano je večeras direktno u Viši sud radi davanja izjave zbog navodnog gađanja ledenicama Bekute na koncertu.

Više desetina građana protestuje ispred Višeg suda u Čačku zbog tog privođenja, s porukom „Niko neće biti sam“.

Na ulazu Višeg suda je desetak policajaca, javlja reporterka agencije Beta.

Nekoliko stotina građana ometalo je sinoć koncert Bekute na Gradskom trgu, koju je gradska vlast u Čačku angažovala za doček Nove godine po Julijanskom kalendaru.

Oni su je gađali grudvama i ometali koncert zvižducima, pištaljkama i trubama.

Građani su držali transparente „Pumpaj, pumpaj“ , „Kome pevaš, narodu ili vlasti?“ i „4.500.000 od novca građana“, aludirajući na to da je koncert putem javne nabavke plaćen oko 40.000 evra.

Bekuta je koncert završila pevajući u kombiju iza bine, a odmah posle ponoći obezbeđenje ju je uvelo u zgradu Kulturnog centra ispred koje je bio koncert.

Protestni skup tokom koncerta je organizovan jer je iz gradskog budžeta dato 4,5 miliona dinara sa porezom na dodatnu vrednost za koncert, što je prema oceni organizatora protesta bilo „besmisleno i nepotrebno“.

(Beta)

