Policija Kosova: Uhapšena osoba osumnjičena za otmicu Vukašinovića

Policija Kosova saopštila je danas da je uhapšen bivši pripadnik MUP-a Srbije koji je osumnjičen za otmicu Milana Vukašinovića.

U 24-časovnom policijskom izveštaju navodi se da je u Leposaviću uhapšena jedna osoba pod sumnjom da je pomagala u izvršenju krivičnog dela „teško ubistvo u pokušaju i otmica“, koje se dogodilo 1. novembra.

„Dana 20. decembra, po nalogu suda, izvršen je pretres kuće i pratećih objekata osumnjičenog. Osumnjičeni se tereti za umešanost u pružanje pomoći u izvršenju krivičnog dela koje se dogodilo 01.11.2025. godine, u kojem je žrtva bila muška osoba“, navedeno je u saopštenju.

„Tokom pretresa, policija je zaplenila materijalne dokaze koji mogu biti povezani sa slučajem, uključujući 9 mobilnih telefona, 1 laptop, 3 dokumenta formata A4, 1 lovačku pušku sa 39 metaka, 1 prsluk, jednu cev oružja“, dodaje se u saopštenju.

O slučaju je javnost, dan ranije, obavestio i vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja.

(Beta)

