Policija krivično prijavila devet osoba zbog incidenta u Splitu

Splitska policija saopštila je danas da je dosad privela i krivično prijavila devet osoba zbog nedavnog napada na srpsku nacionalnu manjinu tokom kulturne manifestacije u Splitu.

U saopštenju koje su preneli hrvatski mediji, policija je navela da je podnela krivične prijave protiv devet osoba zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja. Slobodna Dalmacija je objavila da se među uhapšenima nalazi i lokalni funkcioner Hrvatske demokratske zajednice Jakov Ćaleta.

Više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečili su 3. novembra uveče otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu. Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav „Za dom spremni“. Kako su objavili hrvatski mediji, među njima je bilo više članova navijačke grupe Torcida, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Organizatori iz srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ su odmah prekinuli manifestaciju, na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece. U događaju nije bilo fizičkog nasilje ni povređenih.

Navijačka grupa Torcida najavila je da će u subotu održati protest na splitskoj Rivi kako bi izrazili nezadovljstvo zbog „licemerja i linča koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru, a što je kulminiralo pritvaranjem branitelja“, preneo je portal Indeks.

Oni su naveli da je sve počelo „događajem koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se peva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promoviše takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge porodice od kojih više od 1700 njih i dan danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih“.

Indicent u Splitu proteklih dana su osudili i premijer Andrej Plenković i predsednik Hrvatske Zoran Milanović koji su izrazili uverenje da će odgovorni biti što pre pronađeni i kažnjeni. Osudama su se pridružili brojni političari vlasti i opozicije.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice saopštio je danas da je smenio posebnog savetnika Marka Žaju iz desničarskog Domovinskog pokreta, manjinskog partnera u vladi, zbog podrške muškarcima koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu.

U saopštenju za medije, Glavina je istakao da još jednom „jasno i nedvosmisleno osuđuje incident u Splitu koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com