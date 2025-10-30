Policija najavila snimanje skupova u petak i subotu u Novom Sadu

Policijska uprava u Novom Sadu najavila je da će tokom vikenda, 31. oktobra i 1. novembra, preduzeti „sve zakonske mere“ da javni skupovi proteknu bezbedno, uključujući foto i video snimanje na teritoriji grada.

Kako se dodaje, snimanje i druge mere preduzimaju se u skladu sa članom 52. Zakona o policiji.

U petak 31. oktobra u Novi Sad bi trebalo da pristigne više hiljada studenata, srednjoškolaca i građana koji pešače danima iz različitih krajeva Srbije, kako bi prisustvovali komemorativnom skupu koji se organizuje sutradan.

U subotu 1. novembra organizuje se veliki komemorativni skup povodom godišnjice od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, kada je poginulo 16 osoba, a teško povređena jedna.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com