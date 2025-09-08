Policija napustila zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Pripadnici policije napustili su zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u kojoj su na poziv dekana Milivoja Alanovića, bili 13 dana, zbog navodne ugroženosti.

Većina zaposlenih nije želela da uđe u zgradu i drži ispite dok je policija u njoj.

Okupljeni ispred tog fakulteta ispratili su policiju uz povike: „Dabogda vas više nikad ne videli“.

Ispred zgrade Filozofskog fakulteta u poslednje dve sedmice organizovani su studentski i građanski protesti, na kojima je policija u više navrata intervenisala protiv demonstranata.

(Beta)

