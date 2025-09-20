Policija ne dopušta okupljenima na poziv studenata do dođu do Palate Srbija

Građani u kolonama dolaze na vojnu paradu na Novom Beogradu, a kod kružnog toka kod zgrade novobeogradske opštine okupio se deo studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju kojima policije nije dozvolila da se kreću.

Interventna jedinica policije i žandarmerija ne dopuštaju građanima koji su se okupili na poziv studenata da prođu od kružnog toka na Novom Beogradu do Palate Srbija gde se od 11.00 održava vojna parada, zbog čega su krenuli okolnim ulicama, javila je televizija Insajder.

Deo građana za prolaz koristi garažu Merkator centra, a deo studenata ipak je uspeo da nešto pre 11.00 izađe u Bulevar umetnosti kako bi kroz parkiće Bloka 30 izašao na Bulevar Mihajla Pupina, piše na sajtu te televizije.

Pripadnici Interventne jedinice policije najpre su se rasporedili kod autobuskog stajališta kod Opštine Novi Beograd, dok su okupljeni uzvikivali „Vojska je narodna“.

Umesto da idu pravo Bulevarom Mihajla Pupina, okupljeni su krenuli ka stanici policije kako bi obilaznim putem pokušali da prođu.

Duž ulice koja ide ka policijskoj stanici Novi Beograd i Merkatoru, bile su raspoređene jedinice Žandarmerije, kako okupljeni ni sporednim ulicama ne bi mogli da izađu na jedan od bulevara.

Studenti u blokadi su prethodno pozvali na „miran skup podrške vojnicima koji učestvuju u paradi“.

Oko 10.00 sati okupili su se na kružnom toku kod opštine Novi Beograd, pod parolom „Sloboda je najskuplja srpska reč“.

Za njihovo okupljanje, naveli su, važe tri pravila: zabranjene su bilo kakve uvrede vojnicima, učesnicima parade, zabranjena je upotreba pištaljki i megafona, a na skup treba poneti samo narodne zastave, bez grba.

Na snimcima na video kamerama se videlo da je policija postavila kordon na kružnom toku, kao i da je tu nekoliko stotina ljudi.

Vojna parada „Snaga jedinstva“ održava se danas od 11.00 a prema najavama iz Ministarstva odbrane Srbije, očekuje se 10.000 učesnika, 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

(Beta)

