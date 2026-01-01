Policija: Nekoliko desetina mrtvih u požaru u Kran-Montani

Podaci o žrtvama nisu zasad dostupni, a policija je saopštila i da je većina povređenih u teškom stanju.
Predstavnici vlasti su rekli da je rano da se utvrdi uzrok požara, ali su isključili mogućnost napada.
Lokalna policija je ranije jutros saopštila da je više ljudi stradalo u požaru koji je izbio tokom proslave Nove godine u jednom baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, saopštila je jutros lokalna policija.
Više od stotinu ljudi je bilo u zgradi u kojoj je izbio požar, rekao je portparol policije.
Istraga o tome šta je izazvalo požar je u toku.
Kran-Montana se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, 40 kilometara severno od Materhorna.
(Beta)
