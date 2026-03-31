Policija se povukla sa Trga Republike u Beogradu, građani se vratili ka Rektoratu

Više stotina policajaca u opremi za razbijanje demonstracija povuklo se s Trga Republike, gde su proveli više od pola sata naspram demonstranata, a veći deo okupljenih građana se vratio na Studentski trg ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu gde je oko 19 časova trebalo da počne protest.

Policija se od Narodnog pozorišta na Trgu Republike povlačila u pravcu obližnjeg Doma Vojske, a demonstranti su ih jedno vreme pratili, ali su se potom okrenuli i vratili pred Rektorat udaljen 400 metara od Trga.

Saobraćaj na Trgu Republike ponovo je uspostavljen pošto je bio obustavljen više od jednog sata.

Više incidenata dogodilo se večeras tokom manjih sukoba demonstranata i policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji su počeli posle intervencije policije oko 18.45 ispred zgrade Rektorata, a nastavili se kod Trga Republike.

Nekoliko stotina policajaca u opremi za razbijanje demonstracija bilo je na Trgu Republike, a naspram njih nekoliko hiljada demonstranata koji su se okupili na protestu zbog jutrošnjeg ulaska policije u zgradu Rektorata u sklopu istrage smrti studentkije obližnjeg Filozofskog fakulteta 26. marta, javio je reporter agencije Beta.

Pojedini demonstranti gađali su policiju predmetima koje su našli na ulici, a ona je povremeno odgovarala pendrecima.

Privedena je najmanje jedna osoba, a pojedini građani tvrde da su povređeni.

Ispred Rektorata je za 19 časova bio najavljen protest zbog ulaska policije u prostorije Rektorata u sklopu istrage smrti studentkinje Filološkog fakulteta 26. marta, ali su se građani tu okupljali od prepodneva.

(Beta)

