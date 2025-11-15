Policija: Smrtonosno naletanje autobusa na pešake u Stokholmu nije bilo namerno

Švedska policija je damas saopštila da zasad smatra da nije bilo namerno naletanje autobusa u Stokholmu na pešake na trotoaru u petal kada su poginu tri osobe.

Vozač autobusa je u bolnici, a uhapšen je zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Po švedskim medijima, vozač čiji identitet nije otkriven, trebalo je da napravi pauzu tokom radnog dana, ali je ipak vozio.

U petak je u vreme popodnevnog špica autobus na sprat uleteo u red ljudi koji su čekali na autobuskoj stanici na prometnoj ulici u centru švedske prestonice.

Po snimcima s mesta udesa, autobus je pregazio stanicu s nadstrešnicom, celom dužinom se popeo na trotoar i zaustavio se pošto je udario u stub rasvete.

„Videli smo autobus kako se kreće prilično velikom brzinom. Udario je u autobusku stanicu i čuli smo kako se staklo lomi“, rekla je Linda Kontreraz-Elfors, svedok incidenta, listu Ekspresen.

„Autobus nije pokušao da zakoči, udario je u drvo ili banderu i tek tada se zaustavio“, dodala je.

Tri osobe su poginule, a tri su povređene, prema policijskim podacima. Njihov identitet nije objavljen.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com