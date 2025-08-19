Policija u Pančevu uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je napadao policajce

Policija je danas u Pančevu uhapsila A.T. (27) zbog sumnje da je izvršio „krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“.

„On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine prilikom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu“, navodi se u saopštenju MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com