Policija ubila deset ljudi na demonstracijama u Nepalu zbog zabrane društvenih medija

Policija je u glavnom gradu Nepala, Katmanduu, danas otvorila vatru na učesnike demonstracija protiv vladine zabrane društvenih medija, ubivši najmanje 10 ljudi i ranivši desetine.

Desetine hiljada demonstranata izašlo je na ulice glavnog grada zbog odluke vlasti da blokiraju većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, X i Jutjub, pod izgovorom da se te kompanije nisu registrovale u Nepalu i podvrgle državnom nadzoru.

Demonstranti su prošli kroz bodljikavu žicu i primorali policiju za razbijanje demonstracija da se povuče kod zgrade Parlamenta. Policija je ispalila suzavac i vodene topove, ali je bila brojčano nadjačana i potražila je sigurnost unutar kompleksa Parlamenta i na kraju zapucala na demonstrante.

Situacija je i dalje napeta, a Vlada je najavila policijski čas za večeras oko zgrada Parlamenta, Vlade, Predsedničke palate i u drugim ključnim delovima glavnog grada.

„Zaustavite zabranu društvenih medija, zaustavite korupciju, a ne društvene medije!“, uzvikivali su demonstranti s državnim zastavama. Današnji skup je nazvan „protestom Generacije Z“ – rođenih između 1995. i 2010. godine.

Dvadesetak platformi društvenih mreža koje se široko koriste u Nepalu više puta je dobilo obaveštenja da se zvanično registruj, saopštila je Vlada, a one koje se nisu registrovale, blokirane su od prošle nedelje.

TikTok, Vajber i tri druge platforme su se registrovale i rade bez prekida.

Pre tog poteza Vlada je uputila predlog zakona u Parlament kojim želi da se osigura da su društvene platforme „pravilno upravljane, odgovorne i poslušne“.

Taj predlog zakona je široko kritikovan kao sredstvo za cenzuru i kažnjavanje vladinih protivnika koji izražavaju stavove na mreži. Grupe za zaštitu ljudskih prava nazvale su to pokušajem Vlade da ograniči slobodu izražavanja i ukazale da ona time krši osnovna prava.

Nepal je 2023. godine zabranio aplikaciju za deljenje videa TikTok zbog narušavanja „društvenog sklada, dobronamernosti i zbog širenja nepristojnosti“. Ta zabrana je ukinuta prošle godine pošto su rukovodioci TikToka obećali da će poštovati zakone Nepala što obuhvata i zabranu pornografskih sajtova koja je na snazi od 2018. godine.

(Beta)

