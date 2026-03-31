Policija: Uhapšen napadač iz Humske

Kriminalistička policija uhapsila je A.B. (1982) zbog osnovane sumnje da je sinoć nožem pokušao ubistvo žene u beogradskoj Humskoj ulici, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, on je juče četrdesetsedmogodišnjoj ženi naneo teške telesne povrede opasne po život.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Beograd: Žena teško povređena nožem u Humskoj ulici

Žena stara 47 godina teško je ranjena nožem sinoć u beogradskoj Humskoj ulici, objavio je Blic.

Prema njihovim nezvaničnim saznanjima, ona je oko 21 čas prevezena u Urgentni centar.

Mediji takođe navode da je ženu napao muškarac, star oko 30 godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com