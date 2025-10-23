Policija zaustavila kod Kosjerića studente iz Novog Pazara koji pešače do Novog Sada

Studente koji su krenuli peške iz Novog Pazara pre osam dana ka Novom Sadu gde će biti organizovan komemorativni protrest 1. novembra povodom godišnjice od pada nadstrešnice u tom gradu, zaustavila je policija na osam kilometara od Kosjerića.

Kolona je zastala jer policijsko vozilo sa blinkerima sa dvojicom policajaca u civilu, koji im traže da se pretrese kombi koji prati studente, prenela je televizija N1.

Naknadno se pojavila Interventna jedinica policije kojanje zatražila od vozača kombija da otvori gepek, ali nije pokazala nalog za pretres.

(Beta)

