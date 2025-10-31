Policijsko udruženje pozvalo građane da sarađuju s policijom da bi u Novom Sadu sve proteklo mirno

Strukovno udruženje policije „Dr Arčibald Rajs“ pozvalo je građane da sutra u Novom Sadu sarađuju sa policajcima, poštuju njihova obaveštenja, upozorenja i naređenja i time doprinesu da okupljanje protekne mirno i bez incidenata.

Udruženje je saopštilo da je Ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP) preduzelo mere radi očuvanja javnog reda i bezbednosti na komemorativnom skupu i apelovalo na sve da okupljanje protekene mirno.

„MUP je preduzeo sve mere radi očuvanja javnog reda i bezbednosti, uz angažovanje dovoljnog broja policajaca čiji je zadatak da zaštite sve učesnike okupljanja i građane koji se budu tu zatekli“, naveli su.

Dodali su da su policijski službenici deo zajednice i da je njihova uloga da štite sve građane jednako, bez obzira na povod okupljanja.

(Beta)

