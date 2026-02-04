Političke konsultacije ministarstava spoljnih poslova Srbije i BiH održane su danas u Sarajevu, saopšteno je u Beogradu.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Damjan Jović i zamenik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, razmotrili „najvažnija pitanja na bilateralnom planu i potencijali za dalje razvijanje saradnje dve države“ i „naglasili značaj povezivanja u oblastima infrastrukture, ekonomije, investicija, energetike i kulture“, piše u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Razmenjena su mišljenja o spoljnopolitičkim prioritetima i mogućnostima za saradnju u okviru međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa.

Jović je „zahvalio za podršku Bosne i Hercegovine suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije i ponovio podršku Republike Srbije teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine“.

„Sagovornika je i upoznao sa izuzetno teškim položajem Srba na Kosovu i Metohiji“, piše u saopštenju.

Dalje se kaže da je na sastanku u Sarajevu „istaknuto da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji i nastavak najbliže moguće saradnje u oblasti evropskih integracija od izuzetne važnosti za unapređenje kvaliteta života građana obe države“.

Preneto je da je „konstatovana je obostrana spremnost za rešavanje otvorenih pitanja, naročito pitanja nestalih lica i definisanja granične linije“.

„Obostrano je izraženo zadovoljstvo povodom potvrde učešća Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi Ekspo 2027“ u Beogradu, kaže se na kraju.

(Beta)

