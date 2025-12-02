Politika: Izgradnja novog stambenog kompleksa na Banjici pored pet solitera

Neizgrađeno zemljište, oko 1,1 hektara, u blizini pet solitera na Banjici predviđeno je za urbanizaciju, gde će pored vrtića „Ljolja“ biti izgrađen novi kompleks od ukupno 39.200 kvadratnih metara, sa 450 stanova za 1.300 stanovnika i 20 zaposlenih, navedeno je u izmenama i dopunama plana detaljne regulacije naselja Banjica.

Plan regulacije tog naselja obuhvata ulice Crnotravske, Bulevara Jugoslovenske narodne armije, Beranske, Borske i Kaljavog potoka koje su na javnom uvidu do 17. decembra, preneo je list „Poltika“.

Ka Ulici Bahtijara Vagabzade, bivšoj Borskoj, predviđeno je višeporodično stanovanje sa komercijalnim sadržajima u prizemlju iz oblasti trgovine i uslužnih delatnosti koje ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku.

Duž Ulice Saše Simeunovića biće podignut mešoviti gradski centar, ukupno 10.050 kvadrata, sa garažom od 135 parking mesta.

Izgradnju tog plana inicirala je kompanija „Dr. Majkl Autshar“ („Dr. Michael Outschar“).

(Beta)

