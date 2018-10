AFA Samit za osnaživanje žena i iskorak ka liderstvu

BEOGRAD – Drugi po redu, AFA samit ženskog liderstva počeo je večeras u Beogradu okruglim stolom posvećenom ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologiju, ali i pitanju kako IT sektor može da doprinese povecanju rodne jednakosti.

Ministarka u Vladi Srbije Slavica Đukić Dejanović rekla je tim povodom da je Srbija napravila prvi korak ka osnaživanju žena kroz brojke koje pokazuju da je više žena koje upisuju fakultete i visoke škole i završavaju započete studije.

“Više je i žena koje barataju IT tehnologijama nego muškaraca i više je žena koje su u timu sklone činjenju dobrih kolegijalnih odnosa”, rekla je Đukić Dejanović napominjući da je manje žena na liderskim pozicijama.

To je, kako je istakla, upravo ono što je potrebno ženama u 21. Veku – “da se osnaže i izazove dožive kao novu mogućnost. Kakva je majka, sestra, supruga, prijatelj – da bude takva i u poslu – lider”.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je da je dugotrajan proces uključivanja žena u bolje plaćena zanimanja.

Prema njenim rečima, trenutno 56 odsto od ukupno diplomiranih studenata su devojke, a kada se radi o IT sketoru njih je 26 odsto, dok je 37 odsto inženjerki.

„Prosek kaže da one na ovim poslovima ostaju 10 godina. Zašto je to tako valja dubinski analizirati, a i ova konferencija AFA-e je dobra prilika da se o tome razgovara“, napomenula je Poverenica.

Janković smatra da su ipak glavne prepreke „u našim glavama’ koje su, kako kaže, posledica dugogodišnjeg funkcionisanja patrijaharlnih obrazaca i onoga šta se od žene očekuje.

Na pitanje kako to popraviti, Poverenica kaže da tu nema čarobnog štapića, već da žene treba da uzmu život u svoje ruke i da ne strahuju već da uđu u nova zanimanja koja samo izgledaju teško i nesavljadivo.

„Možda naiđe i velika životna prekretnica koja učini i da u ovoj oblasti imamo onoliko žena koliko treba a to je 50 procenata. Tako treba da bude i u svim ostalim zanimanjima, a ne samo u onim koja su manje plaćena, a koja trenutno zauzimanju žene. To je mahom sfera usloga socijalne i zdravstvene zaštite, kulture i obrazovanja“, navela je Poverenica.

Članica Upravnog odbora AFA asocijacije Svetlana Tešić rekla je da je misija te organizacije da žene budu jednako uključene i pozicionirane na mestima gde se donose odluke- da budu lideri konverzacija.

„Pošto ekonomija danas znači – inovacije i tehnologiju, to znači da žene moraju biti osnažene i da imaju jednaku priliku i da budu jednako zastupljene u ekonomiji današnjice i digitalnoj ekonomiji za budućnost“, navela je Tešić.

Tim pvodom, kako je dodala, na večerašnjem okruglom stolu će se razgovarati o tome kako to postići, kao i o dobrim praksama sa ekspertima iz drugih zemalja.

„Imamo goste iz Izraela koji nam pomažu da ovu organizaciju podignemo na nivo više od ljudskih prava – u smeru osnaživanja i jednake zastupljenosti u politici. Dotaći ćemo se svih segmenata društva koji su važni za sveobuhvatno ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji“, navela je Tešić.

Moderator okruglog stola bila je Rina Bar-Tal, bivša predsednica izraelske ženske mreže.

Tokom drugog dana samita, koji se održava u hotelu „Radison Old Mil“ u Beogradu, biće organizovani paneli koji ce okupiti najuticajnije predstavnike vodecih tehnoloških kompanija.

Na panel diskusijama će se govoriti o tome kako IT sektor može da doprinese povećanju rodne jednakosti u radnom okruženju ali i obrazovanju, o tome kako lideri korporativnog sektora upravljaju promenama i kako mogu da iskoriste svoj poslovni uticaj za rešavnje važnih društvenih pitanja, a jedno od njih je i rodna ravnopravnost.

Poseban panel posvećen je finansijskom sektoru u kom je u porastu broj žena na rukovodećim pozicijama, a finansijski sektor je i branša koja će pretrpeti najveće promene pojavom Finteć i blockćain tehnolgije.

Paneli posvećeni preduzetništvu će se baviti i temom investiranja u tehnološke startapove i digitalizacijom a od vodećih lidera iz sveta farmacije i zdravstva, a prisutni će imati priliku i da čuju kako će tehnološke inovacije transformisati zdravstveni sistem.

(Tanjug)