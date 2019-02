Ahmeti: U Briselu nema zahteva za korekciju granica

PRISTINA – Lider opozicione Socijaldemokratske partije, Špend Ahmeti, koji je i koprededavajući prištinskog tima za nastavak dijaloga sa Beogradom, kaže da do sada niko zvanično Briselu, koji posreduje u tom procesu, nije poslao nikakav predlog o korekciji granica, o čemu se, inače, u poslednje vreme dosta priča.

Ameti je, prenosi RTK, komentarisao i izjavu predsednika privremenih prištinskih institucija, Hašima Tačija, da je ideju o korekciji granice sa Srbijom preuzeo od nekadašnjeg predsednika Ibrahima Rugove.

„Juče sam čuo (ministra inostranih poslova Srbije Ivica) Dačića da je to njegov predlog koji i (predsednik Srbije) Vučić već duže vreme podržava. Jasno je da je to zahtev Srbije, ali formalno na sastancima u Briselu tako nešto niko nije predložio, niti smo čuli da je to tražila Srbija „, rekao je Ahmeti.

Priština, kazao je,nije protiv dijaloga sa Beogradom, od kojeg su se, kako kaže, do sada mogle čuti samo žalbe, a ne i konkretni zahtevi.

„Mi znamo šta želimo. Želimo priznanje od Srbije u postojećim granicama koje imamo bez trećeg nivoa upravljanja. Onda možemo govoriti o pitanjima manjinskih prava ili drugih pitanja. Naši zahtevi su jasni, moramo govoriti o ratnim štetama, penzijama i svim temama koje smo pokrenuli“, rekao je Ahmeti, koji je i gradonačelnik Prištine.

(Tanjug)