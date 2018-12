Ako SB UN kaže PR da odustane od unilateralizma – moguć dijalog

BEOGRAD – Samo jasna poruka članica Saveta bezbednosti UN da Albanci odustanu od svog unilateralizma može da bude poruka koja otvara vrata dijalogu Beograda i Prištine, ocenjuje analitičar Dejan Vuk Stanković.

Na sutrašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN, sve članice Saveta moraju jasno i nedvosmisleno da poruče da sve što je do sada dogovoreno mora da se ispoštuje, jer u suprotnom dijalog ne može biti nastavljen, rekao je Stanković upitan o tome koja poruka SB bi mogla da otvori prostor za nastavak dijaloga, pred sastanak lidera Zapadnog Balkana sa Federikom Mogerini u sredu u Briselu.

„Samo jasna i nedvosmislena poruka svih zemalja članica Saveta bezbednosti da ono što je do sada dogovoreno mora da se poštuje, može značiti nastavak dijaloga. Bez toga dijalog ne može da bude nastavljen, jer Albanci su, što se tiče rušenja procesa koji se odvijao u Briselu, otišli predaleko“, rekao je Stanković za Tanjug.

Kaže i da je nepozivanje Albanaca da odustanu od svog unilateralizma više od tolerancije za nediplomatsko i ekstremističko političko ponašanje kakvo pokazuje u ovom trenutku zvanična Priština.

„Zvanična Priština u ovom trenutku ništa ne poštuje i ako oni ne izađu iz jedne takve pozicije, mislim da će učiniti apsurdnim u potpunosti dijalog koji je i više nego ugrožen njihovim ponašanjem poslednjih nekoliko nedelja“, smatra Stanković.

Kako ocenjuje, preduslovi da se uopšte razgovara o nekom dijalogu su da Priština počne da ispunjava svoj deo obaveza predviđenih briselskim sporazumom, donese odluku o povlačenju dodatnih taksi na robu koja dolazi iz centralne Srbije, stavi pitanje vojske Kosova ad acta i prestane da provocira sa vojskom Kosova.

Prema njegovim rečima, nema pomaka u dijalogu ako obe strane ne ispune obaveze koje su do sada trebalo da budu ispunjene.

„Znamo da tu postoji ogromna asimetrija u pogledu i tretmana aktera u pregovorima, ali i u pogledu ispunjavanja obaveza. Ako se ne napravi neka ravnoteža u posvećenosti dijalogu, ako se ne napravi neka simetrija u tretmanu učesnika u dijalogu, nema mogućnosti da se taj dijalog nastavi“, kaže Stanković.

Bez mogućnosti da se dijalog nastavi, ocenio je Stanković, ulazi se u zonu povećanih političkih tenzija, uvećanog bezbednosnog rizika i u „pregovarački vakum“ iz kojeg je pitanje da li može da se izađe.

„Albanci nesumnjivo imaju obavezu da redefinišu svoje tvrde političke stavove. Ako to ne urade mislim da će Srbija imati svako moralno i političko pravo da ne učestvuje ni na koji način u nekoj vrsti farse od pregovora, jer ako su oni srušili pregovarački proces, zašo bismo mi pregovarali“, navodi Stanković.

Prema njegovim rečima, mogućnost da se Albanci vrate u pregovarački proces zavisi od stava njihovih političkih mentora.

„Ako to ne urade, ako njihovi mentori ne budu spremni da ih pritisnu dalje, bojim se da će to pregovarački proces učvrstiti u ćorsokaku u kojem se nalazi. Oni jasno znaju šta treba da urade, jasno se oglušuju o tako nešto, ponašaju se krajnje arogantno, hermetično u odnosu na sve zahteve koji stižu i iz odgovornijeg dela međunarodne zajednice i Srbije“, rekao je on.

Stanković smatra da će Albanci morati da naprave dva ili tri koraka unazad u odnosu na to što trenutno rade i dodaje da su se pod nečijim sugestijama zaleteli da što pre završe čitavu stvar oko konstituisanja državnosti Kosova.

„Jednim delom to je i frustracija zbog neuspeha u vezi Interpola, zbog toga što je 12 država povuklo priznanje Kosova. Oni nisu navikli na to, navikli su da im sva vrata zbog podrške Amerike i Britanije budu otvorena. Sada im se vrata polako, ali sigurno zatvaraju, otvaraju se različita mišljenja, tlo počinje da im se izmiče, postaju nervozni i agresivni, podižu ulog, podižu nivo bezbednosnog rizika“, kaže Stanković.

On je rekao da su Albanci iz istog razloga krenuli i u propagandnu pretnju prema Srbima sa Kosova i Metohije, te da se provocira Srbija na neku vrstu incidenta koji bi bio korišćen kao alibi da se dodatno pritisne srpski narod u južnoj pokrajini.

(Tanjug)