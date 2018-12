Aleksandrovič: Oko 370 SRB državljana ratovalo na istoku UKR

BEOGRAD – Ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksander Aleksandrovič izjavio je danas da je, prema podacima ukrajinske bezbednosne službe, od aprila 2014. do danas oko 370 srpskih državljana ratovalo na istoku Ukrajine.

On je na konfenciji za medije objasnio da taj broj obuhvata one koji su otišli na početku sukoba, ali i kasnije, kao i one koji su se vratili u Srbiju i one koji su u međuvremenu ponovo otišli na tamošnje ratište.

„Nadam se da će saradnja između Službe bezbednosti Ukrajine i (srpske) Bezbednosno-informativne agencije biti pojačana, kako bi se pojačale mere protiv ovih državljana“, kazao je Aleksandrovič.

Aleksandrovič je dodao da „ukrajinska strana redovno šalje spiskove s imenima ovih ljudi“.

„To radimo već dugo. Takođe je nekoliko krivičnih postupaka otvorilo ukrajinsko Državno tužilaštvo“, rekao je Aleksandrovič koji je izneo tvrdnju da je to poslato Srbiji, ali da nije bilo povratnih informacija.

Pojedinci koji kao plaćenici ratuju na stranim ratištima odgovorni su prema zakonu koji je u Srbiji usvojen.

Ukrajinski ambasador je kazao i da je u ime Kijeva od srpskog Državnog tužilaštva i Višeg suda u Beogradu dobio „informacije o 45 ili 47 krivičnih postupaka protiv srpskih državljana koji ratuju“, uz još druge, koji su u pripremi.

Aleksandrovič je rekao da ima informacije da su 24 osobe dobile uslovne kazne, a četvoro zatvorske, ali da „ne zna da li su oni zaista u zatvoru i koliko su dobili“.

(Tanjug)