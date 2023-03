Aleksić: Bacanje novca na promašene mere i besmislene projekte uništava poljoprivredu

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije, Miroslav Aleksić, izjavio je danas da poljoprivreda propada i sela se prazne i izumiru jer država ne ulaže ni približno dovoljno novca u poljoprivrednu proizvodnju, a i kada ulaže, taj novac se „baca na besmislene projekte i potpuno promašene mere tako da ni ne stigne do seljaka“.

„Premija za mleko je podignuta za pet dinara, ali su mlekare odmah za toliko smanjile otkupnu cenu, što znači da povećanje premije nije ni stiglo do proizvođača, nego je država zapravo dala novac mlekarama“, rekao je Aleksić na sednici Odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Dodao je da je država ograničila cenu suncokreta kada su proizvođači mogli da zarade između 800 evra i 1.000 evra za tonu, što je isto promašena mera.

Aleksić je istakao da poljoprivrednici nemaju koristi od poskupljenja hrane, jer se ne povećavaju otkupne cene njihovih proizvoda, dok je njima sve teže zato što poskupljuju đubrivo, gorivo i troškovi života, a država im ne pomaže.

„Podsticaji za poljoprivredu moraju biti bar milijardu evra godišnje, a ove godine će biti 650 miliona, ali deo tog novca će otići na isplatu dugova poljoprivrednicima iz prethodnih godina“, rekao je Aleksić.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kod Trstenika, naveo je da je čisto bacanje para i „šećkanje po selima“ ministra za brigu o selu Milana Krkobabića „koji kao deli neke pare za kupovinu kuća“.

„U mom selu je neka nazovi zadruga pre tri, četiri godine bespovratno dobila 110.000 evra, napravili neke plastenike, sledeće godine je vetar odneo plastenike i sada je tamo bagrenjak. Ko je odgovoran za to, ko je provaravao? To su radila dva čoveka, oni su se posvađali i to je propalo. Takvih projekata ima po celoj Srbiji. To je bacanje para, i pare koje država daje, one se suludo bace“, rekao je Aleksić.

Naveo je da država nema nikakvu strategiju u poljoprivredi i da joj je važnija izgradnja Nacionalnog stadiona od poljoprivredne proizvodnje od koje živi milion i po ljudi u Srbiji, pa je za stadion izdvojila 700 miliona evra, što je više nego za subvencije svim poljoprivrednicima.

Aleksić je ocenio da je stanje u poljoprivredi takvo da za mala gazdinstva važi „ko se snađe, snašao se“, dok ogromne zarade ostvaruju veliki trgovci i monopolisti.

„Poljoprivreda u svetu se razvija i Srbija nije ni blizu svetskih trendova. Nemamo više šta da prodamo. Tehnologija je toliko napredovala da mi možemo samo da gledamo i da se čudimo. U Srbiji se navodnjava tri odsto zemljišta, što je tragedija, a imamo resurse i potencijale po kojima konkurentske zemlje ne mogu ni da nam priđu, ali zaostajemo za svima zbog potpuno pogrešne poljoprivredne politike i državne politike“, rekao je Aleksić.

Dodao je da je moratorijum na otplatu kredita nužna mera je su poljoprivrednici dovedeni do prosjačkog štapa zato što nemaju sopstvena sredstva.

„Najmanje 80 odsto poljoprivrednika uzima kredite da bi preživeli i završili setvu. Mali broj njih uzima kredite radi investicija“, ocenio je Aleksić.

(Beta)

