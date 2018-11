Aleksić: Dogadjaji na Kosovu posledica neodgovornog ponašanja vlasti u Beogradu i Prištini

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je danas da su dogadjaji na Kosovu posledica neodgovornog ponašanja vlasti u Beogradu i Prištini i rezultat „igara“ u poslednjih nekoliko godina i pozvao medjunarodnu zajednicu da se hitno uključi u sva dešavanja.

Specijalne jedinice ROSU su jutros oko četiti sata uhapsile četiri osobe u severnom delu Kosovske Mitrovice, po nalogu suda koji vodi istragu za ubistvo lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.

Aleksić je u saopštenju naveo da su najveće žrtve Srbi koji žive na tom prostoru, jer su uvučeni u tu igru.

„Svi moraju da shvate da sa obe strane na vlasti imamo neozbiljne ljude, koji se vode motivom opstanka na vlasti, a ne motivom odgovornosti prema ljudima, a to je za posledicu već imalo ljudske žrtve“, rekao je Aleksić za televiziju Naša.

On je ocenio da se umesto ozbiljnog dijaloga o pitanju Kosova vodi „rijaliti u kome se sa jedne strane šalju šareni vozovi, a sa druge se Tači vozi čamcem po jezeru Gazivode“.

„U ozbiljnoj državi u ovakvim situacijama nema specijalnih emisija sa kvazi analitičarima koji iznose svoje lične stavove, nema podizanja tenzija, već postoji samo jedna konferencija za štampu na kojoj predstavnici vlasti iznose jasan državni stav, a zatim odlaze da rešavaju nastali problem“, rekao je Aleksić.

Aleksić je osudio podizanje taksi na 100 odsto za uvoz srpske robe i dodao da se „predstavnici vlasti sa obe strane poigravaju vatrom, od koje oni sami neće stradati, ali će žrtve ponovo biti ljudi na Kosovu i Metohiji“.

„Bojim se da je cilj svega što se dešava u ovom trenutku to da se nakon usijanja situacije i dovodjenja do ivice rata, Srbiji na sto stavi pravno obavezujući sporazum kao jedino rešenje. Narodna stranka na to već godinu dana upozorava. Taj sporazum značio bi ‘Kosovo’ u UN, i značio bi da smo se odrekli i ljudi i manastira i imovine na Kosovu i Metohiji“, kazao je Aleksić.

Aleksić, koji je i poslanik u Skupštini Srbije, komentarišući predlog budžeta koji se jutros našao u skupštinskoj proceduri, rekao je da je nedopustiv način na koji se priprema rasprava o „najvažnijem dokumentu koji se tiče svakog gradjanina Srbije“.

„Upravo zbog toga u svoje lično ime i ime Narodne stranke pozvaću opozicione poslanike, kako one koji su deo Saveza za Srbiju, tako i one van njega da razgovaramo o načinu na koji ćemo pristupiti raspravi. Bojkot je jedna od opcija“, najavio je Aleksić.

