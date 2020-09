Aleksić: Utvrditi odgovornost državnog vrha za aferu Jovanjica

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da je u postupku protiv optuženih za uzgajanje marihuane na „Jovanjici“ veoma važno utvrditi i ko su ljudi iz državnog vrha koji su upleteni u taj slučaj, jer se bez njihove i podrške i znanja „takav posao nije mogao raditi“.

Aleksić je listu „Danas“ rekao da je ohrabrujuće produženje pritvora okrivljenima, na čelu sa prvooptuženim Predragom Koluvijom, jer je reč o velikom predmetu koji može ozbiljno da uzdrma vlast ukoliko Tužilaštvo za organizovani kriminal bude istrajalo u istrazi i radilo na otkrivanju veze državnog vrha sa optuženima.

Početak sudjenja zakazan je za 7. oktobar pred Specijalnim sudom, a tužilac Saša Drecun planira da izvede 115 svedoka – okrivljenih, radnika „Jovanjice“, saradnika i policijskih inspektora.

„Bez obzira što je Koluvija glavni optuženi, jako je važno da se utvrdi ko su ljudi iz državnog vrha koji su upleteni u ovaj slučaj jer je nesumnjivo da bez podrške i znanja ljudi iz državnog vrha ništa od ovoga nije moglo da se radi“, rekao je Aleksić.

On je naveo da tužilaštvo ima kapacitete da to sprovede, ali da nije siguran da to u ovom trenutku i sme.

„Sigurno je da će proces trajati dugo i da će ovde biti još iznenadjenja. Čudno je i što se ovaj tužilac prihvatio predmeta, s obzirom da se Saša Drecun dovodi u vezu sa SNS, on je radio i na slučaju koji se ticao Saše Jankovića, baš zato je neočekivan korak bio što je doneo odluku da se uhapse pripadnici službi bezbednosti. To ohrabruje da će se istraga o umešanosti ljudi iz vlasti nastaviti“, rekao je Aleksić.

On je ocenio ida je tužilac možda dobio „ohrabrenje sa strane“ da se prihvati ovog slučaja, ali da je ta afera „Jovanjica“ privukla pažnju medjunarodne javnosti, te se „očekuje da će i oni insistirati da se afera razreši“.

„Nadam se da će gradjani, kao i medjunarodna javnost, shvatiti razmere tog slučaja i da se ovakav posao nije mogao izvesti bez države. Ovo je predmet koji je najviše uzdrmao SNS i stvorio ozbiljne sukobe u okviru vlasti, tu sada niko nikome ne veruje jer znaju odakle su došle informacije“, rekao je Aleksić.

(Beta)

