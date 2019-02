Aleksić: Vučić ponovo slagao poljoprivrednike, moraće da objasni zašto

Potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik Miroslav Aleksić pozvao je danas predsednika republike i premijerku da objasne zašto su prevarili poljoprivrednike da će Vlada doneti odluku o subvencionisanom gorivu.

„U odlukama Vlade Srbije od četvrtka nema odluke o subvencionisanom gorivu, iako je Vučić to najavio u Vršcu i u to svi mogu da se uvere pogledom na sajt Vlade“, naveo je Aleksić, a prenosi služba za informisanje Narodne stranke.

On podseća i na to da je ministar Nedimović 2017. godine, kao i 2018. godine obećavao subvencije za gorivo, ali da se to do dan danas nije dogodilo.

„Tako su još 2012. godine u svojoj Beloj knjizi obećali da će se budžet za poljoprivredu povećavati svake godine za po jedan odsto. Slagali su. Umesto obećanih 11 odsto za ovu godinu, budžet za poljoprivredu je i ove godine manji od pet odsto, iako zakon propisuje da mora biti najmanje pet“, ukazao je Aleksić.

On je dodao da iz godine u godinu poljoprivrednici slušaju bajke, a da je njihova realnost surova.

„Subvencije po hektaru su smanjene sa 12.000 dinara, koliko su bile 2012. godine, na 3000 dinara. Četiri godine srpski poljoprivrednik plaća najskuplje gorivo u regionu. Ceo državni vrh se hvali suficitom u budžetu, a u zemlji koju oni vode poljoprivrednicima se duguje za premiju za mleko od jula prošle godine, nema protivgradnih raketa, a plata strelaca za mesec dana rada po 24 sata iznosi 4.000 dinara“, naveo je Aleksić.

On je ukazao i da od poljoprivrede u Srbiji danas živi preko milion i po ljudi.

„Svi ti ljudi imaju imaju ispravan utisak, da država radi protiv njih jer im iz godine u godinu smanjuje subvencije, a podiže namete. Ukoliko se ovakva poljoprivredna politika režima nastavi, srpski seljak će raditi kao nadničar na njivama koje će kupiti Arapi“, upozorava Aleksić

