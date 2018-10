Ambasada SAD: Bolje novine bez Vlade nego Vlada bez novina

Američka ambasada u Beogradu citirala je danas reči jednog od osnivača SAD Tomasa Džefersona o značaju i važnosti medija za svako društvo i državu.

„Kada bi bilo na meni da odlučim da li da imamo Vladu bez novina ili novine bez Vlade, ne bih oklevao da izaberem ovo drugo“, navela je američka ambasada na tviter nalogu reči Džefersona, a uz taj tvit je emitovan i link na tekst portala Insajder povodom teksta u Ilustrovanoj politici, koji su pojedina novinarska udruženja opisala kao poziv na linč nezavisnih novinara.

“Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.” Thomas Jefferson https://t.co/XkJk9AVJqY

— Američka ambasada (@USEmbassySerbia) October 31, 2018Dan ranije su Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenili da naslovna stranica sa natpisom „Psi su pušteni“ i prateći tekst u broju Ilustrovane politike predstavljaju „klasičan poziv na linč nezavisnih novinara i medija, ali i svih onih koji imaju kritičan odnos prema vlasti u Srbiji“.

„Zastrašujuće je to što se ovaj list, koji već duže vreme širi mržnju i netrpeljivost a profesionalne novinare i javne ličnosti proglašava za izdajnike i strane agente, crtajući im tako metu na čelu, nalazi u državnom vlasništvu, a država njime upravlja preko nadzornog odbora u kojem sedi i Suzana Vasiljević iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića“, navele su u zajedničkom saopštenju dve organizacije.

(Beta)