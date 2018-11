Ambasador Li: Kina zainteresovana za obuku pilota u Vršcu

VRSAC – Kina je zainteresovana za obuku pilota u Vazduhoplovnoj akademiji u Vršcu, izjavio je danas ambasador Kine Li Mančang tokom posete SMATSA u Vršcu.

„Kina je ogromno tržište i kada je reč o pilotima. Mi ćemo poslati izveštaj u Kinu da vidimo kako ćemo pokrenuti ovu saradnju. Mislim da postoji veliki prostor za saradnju i veliko interesovanje“, rekao je Li novinarima, koji je obišao Vazduhoplovnu akademij u Vršcu zajedno sa direktorom Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATS-a) Predragom Jovanovićem.

Li kaže da bi ta saradnja mogla da se odvija na dva nivoa, pošto kineska civilna aviokompanija ima veliku potražnju za pilotima, ali i sa kinskom akademijom za pilote.

Ambasador je nakon sastanka sa Jovanovićem isprobao najsavremeniji simulator letenja koji se koristi u završnoj fazi obuke i zatim se sa pilotom provozao avionom Cesna.

Nakon leta je od Jovanovića dobio sertifikat „Vazdušno krštenje“.

„Razmenili smo mišljenje o tome kako da počnemo da sarađujemo između Kine i Srbije u ovoj oblasti. Svakako imamo veliko interesovanje. Mislim da će ovde doći više kineskih studenata da uče da voze avion i zavole Srbiju i Vršac i vašu akademiju“, rekao je Li.

Dodao je da je prvi put u poseti Vazduhoplovnoj akademiji i Vršcu i zahvalio direktoru na pozivu.

„Imam zaista lep utisak. Nisam znao da je ovako velika i moderna i na tako visokom nivou. Hvala što sam imao priliku da se vozim malim avionom i kapetan je zaista super, pokazao je kako se vozi, to je veliki doživljaj. Nas sedmoro je bilo iz ambasade i niko od nas do sada nije leteo malim avionom. To je veliki doživljaj koji nikada neću zaboraviti“, istakao je Li.

Jovanović je rekao da je kineskom ambasadoru predstavio kapacitete Vazuhoplovne akademije u Vršcu i mogućnosti za obuku kineskih pilota.

„Ovo je jedinstven kompleks u ovom delu Evropu, gde je na 350 hektara smeštena škola za pilote i sopstveni aerodrom, sa jednom betonskom i dve travnate piste, servis za održavanje vazduhoplova i kontrola letenja. To je jedan zaokružen proces koji možemo ponuditi“, naveo je Jovanović.

S obzirom na prognozu da će, kako je rekao, u svetu nedostajati u narednih 20 godina gotovo 800.000 pilota i da će se najviše njih tražiti u regionu Azija – Pacifik, a najviše u Kini.

„Mislim da možemo ponuditi kineskim partnerima kvalitetnu obuku uz prihvatljivu cenu. Kineski studenti bi učili ovde u jednom prijateljskom okruženju, pošto su građani Kine ovde uvek dobrodošli“, poručo je direktor SMATSA.

Obilasku Vazduhoplovne akademije u Vršcu je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu građevianrstva,saobraćaja i infrastrukture Zoran Lakićević.

Vazduhoplovna akademija je osnovana 1954. godine i po veličini je drugi pilotski trening centar u Evropi, a sastavni je deo Kontrole letenja Srbije i Crne Gore od 2010. godine.

Komercijalna obuka pilota započeta je 1972. godine i do sada je odškolovano više od 2.500 profesionalnih pilota za potrebe više od 30 kompanija iz Evrope, Afrike, Azije, Bliskog Istoka Er Srbija, Turkiš erlajnz, Er Malta, Er Alžir, Tasili…).

Akademija sprovodi 20 specifičnih pilotskih kurseva. Najobimniji i najpopularniji je „ATP(A) integrated“, kurs za saobraćajnog pilota, koji se sastoji od integrisane teorijske obuke, takđe obuke na avionu i na savremenom simulatoru letenja, zajedno sa kursom za saradnju višečlane posade (MC C) na mlaznom avionu.

Obuka je prepoznata u svim zemljama Evrope kao i u većini zemalja ICAO-a.

Kadar instruktora letenja čine piloti sa višedecenijskim iskustvom u obuci i ovlašćenjima za različite nivoe obuke.

Kapacitet akademije je jednovremena obuka do 200 pilota godišnje.

Trenutno je na obuci preko 130 aktivnih studenata od čega 98 odsto studenata su na ATP-integrated kursa za profesionalnog pilota u komercijalnoj avijaciji (cena obuke je oko 45.000 evra).

Među njima je i jedan Japanac.

Takođe, povećava se broj studenata pripadnica lepšeg pola.

Većina kandidata su naši državljani, ali je značajan procenat i stranih kandidata.

Akademija u vlasništvu ima flotu od 20 aviona američke proizvodnje. Dva dvomotorna klipna aviona tipa Cesna T310R i 18 jednomotornih klipnih aviona tipa Cesna172.

Od 18 jednomotornih klipnih aviona tipa Cešna 172, 8 aviona je proizvedeno 2012. godine i imaju najsavremeniju: „Glas scockpit“ opremu.

Pored aviona u floti Akademije raspolaže i sa savremenim simulatorom letenja FNPT II ALSIM ALX koji je softverski podešen za veliki broj tipova aviona i opremljen je sa najsavremenijim projektorima koji omogućavaju najbolji mogući prikaz realnog letenja.

U Vazduhoplovnoj akademiji je zaposleno 40 visoko obučenih stručnjaka angažovani za potrebe: obuke pilota, aerodromske zemaljske podrške, kao i za održavanje vazduhoplova.

Aerodromska služba održava kontrolni toranj i četiri hangara za servisiranje i parkiranje vazduhoplova, benzinsku stanicu, manevarske površine i tri piste (betonsku i dve travnate) sa opremom za signalno i svetlosno obeležavanje, navigacionom opremom NDB, VDF i DVOR/DME.

U sastavu se nalaze i vatrogasno-spasilačka jedinica i medicinsko osoblje prve pomoći, sa odgovarajućim vozilima.

Aerodrom Vršac se prostire na 350 hektara, a poseduje i registrovan međunarodni granični prelaz.

Akademija samostalno vrši održavanje svojih aviona i opreme, kao i vazduhoplova trećih lica iz zemlje i inostranstva.

Odeljenje za održavanje vazduhoplova poseduje odobrenje za rad od strane Evropskih vazduhoplovnih vlasti EASA i u svojim radionicama vrši popravku većine komponenata avionike koja je ugrađena na vazduhoplovima.

Ima aerodromski kompleks za sopstvene potrebe i službu kontrole letenja sa 1.700 kvadratnih kilometara dodeljenog vazdušnog prostora za obuku pilota, u povoljnim meteo uslovima.

