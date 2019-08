Amerika neće preuzeti vođenje dijaloga Beograda i Prištine

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas da SAD neće preuzeti vođenje dijaloga između Beograda i Prištine, ali da se trude da pronađu dobitnu kombinaciju za kompromis.

On je za „Prvu“ rekao da će dijalog nastaviti da vodi EU, ali da SAD žele da pronađu kompromisno rešenje za KiM i da to iskoriste za svoje predstojeće predsedničke izbore.

Upitan da li SAD podržavaju podelu Kosova, on je istakao da je dva puta razgovarao sa savetnikom za nacionalnu bezbednost SAD Džonom Boltonom i da se nikada nisu izjašnjavali da li će da podrže podelu ili imaju neki drugi koncept.

„Oni podržavaju našu želju da se dođe do kompromisa. To je ogromna razlika, imajući u vidu da prethodne administracije nisu želele ni da razgovaraju o tome i koje su govorile da je to pitanje završeno“, naveo je on.

Povodom zahteva Kvinte da Srbija prestane sa lobiranjem za povlačenje priznanja nezavisnosti, a da Priština povuče takse, Dačić kaže da je proces povlačenja priznanja nezaustavljiv i da Srbija od toga neće odustati.

Dodaje da Srbija prvi put „ima organizovanu priču“, da prijateljskim zemljama jasno stavlja do znanja da nas „pogađa pitanje Kosova“.

Podseća da je priznanje dosad povuklo 14 zemalja, a da su dve zemlje — Egipat i Peru, zamrzle priznanje.

„To je osam odsto od ukupnog broja članica UN. Predsednik Rusije Vladimir Putin se čudio kako smo u tome uspeli. U Prištini stalno govore da lažemo o povlačenju priznanja, pa ako lažemo, kako to odjednom postaje problem“, naveo je Dačić.

Kako kaže, pre početka dijaloga Beograda i Prištine, 87 zemalja je priznalo Kosovo, a tokom dijaloga još 23 zemlje, jer su zapadne i islamske zemlje vodile jaku kampanju.

„Kad se vrati na 87, onda možemo da razmislimo da prestanemo sa kampanjom povlačenja priznanja, a ne verujem da ćemo ni tada“, naveo je on.

Za saopštenje Kvinte smatra da je preozbiljno shvaćeno u Srbiji i da to nije bio sastanak i razgovori predstavnika zemalja-članica na najvišem nivou.

„Nije to neki novi ultimativni stav, oni to nama pokušavaju da nametnu već više meseci. Na predsednika Aleksandra Vučića se vrši pritisak da mi prestanemo sa kampanjom povlačenja priznanja, a Priština da suspenduju takse. Priština to ne želi, ona hoće da mi priznamo Kosovo“, kaže Dačić.

Kaže da će se konsultovati sa predsednikom države da li Srbija da učestvuje na narednom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica EU i kandidata u Finskoj koji se održava na svakih šest meseci, jer je odlazeća visoka predstavnica Federika Mogerini promenila ceo koncept, te će na sastanku biti i „zemlje partneri“.

„Menja koncept na kraju mandata, samo da bi predstavnici Prištine mogli da učestvuju“, zaključio je on.

