Amfilohije: Kralj Nikola ugradio sebe u ujedinjenje

BEOGRAD – Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je da je kralj Nikola I Petrović Njegoš ugradio sebe u oslobođenje Crne Gore i ujedinjenje sa Srbijom, naročito „preko oslobođenja Kosova i Metohije, Skadra, sa srpskom vojskom“.

U intervjuu za današnje „Večernje novosti“ on je takođe rekao da kralj Nikola nije bio protiv obnove Pećke patrijaršije 1919. godine.

„Ne, nego se protivio što sedište srpskog patrijarha nije bilo u Peći, već u Sremskim Karlovcima. Kamo sreće da se to ostvarilo i daj Bože da se to desi. To je sedište patrijarhovo bilo vekovima. Sada bi opet trebalo da patrijarh bude više u Pećkoj patrijaršiji“, kaže Amfilohije.

On je dodao da žali što događaji vezani za oslobođenje Crne Gore 1918. godine umesto da spajaju – dele Crnogorce.

Računa da će, ipak, razum pobediti i da će „oni koji su u zabludi shvatiti da je 1918. – godina slobode koju treba slaviti“.

Prema njegovim rečima, vodi se „čudna hajka oko Boke kotorske i njenog oslobođenja u kojem su učestvovali ne samo srpska vojska nego pre svega (crnogorski) dobrovoljci koji su bili na Solunskom frontu“, od kojih je oko hiljadu bilo upravo iz Boke.

Na tvrdnje pojedinih crnogorskih zvaničnika da je Crna Gora tada „nestala“ sa lica zemlje, mitropolit ističe da se radi o zabludi.

„Ponavljam, oni su u zabludi. Te 1916. desila se izdaja kralja Nikole (pošto je potpisao kapitulaciju), zbog čega je on posle izgubio vlast u Crnoj Gori. I sukob 1918-1919. nije bio kao ovaj što se danas vodi u Crnoj Gori, na nacionalnoj, jezičkoj osnovi, već isključivo dinastički, između ljudi koji su se zakleli na vernost kralju Nikoli“, rekao je Amfilohije.

On je podsetio da je među njima bio i Krsto Zrnov Popović, „koji je predvodio pobunu na Cetinju, uz podršku grupe Italijana, kojima nije bilo stalo do nezavisne Crne Gore i kraljevine, nego da Dalmaciju i Boku kotorsku prisajedine Italiji“.

Na opasku da deo crnogorske elite smatra da srpska vojska nije oslobodila Crnu Goru, nego ju je okupirala, kaže da je to „suludo pomisliti“.

„Kako, kada je Srbija bila zemlja mučenica koja je u to vreme svakog trećeg svog vojnika izgubila na ratištu. Nije ona sama oslobodila Crnu Goru, već su u tom činu učestvovali i Englezi, Italijani, Amerikanci, Francuzi, i svi zajedno dali ogroman doprinos“, istakao je Amfilohije.

Što se tiče inicijative Crnogorskog pokreta koji od Srbije traži da plati odštetu Crnoj Gori zbog Velikog rata i tzv. aneksije, mitropolit Amfilohije kaže da taj isti zahtev treba da upute Americi, Engleskoj, Francuskoj, Italiji, jer su i njihovi vojnici takođe učestvovali u oslobođenju Crne Gore i Balkana.

On je napomenuo da je Zetska banovina, u kojoj je bila današnja Crna Gora, za vreme vlasti Aleksandra I Karađorđevića imala granice o kojima je maštao kralj Nikola.

„Vidite, kralj Aleksandar Karađorđević, unuk kralja Nikole, ideju svoga dede o granicama Crne Gore zaokružio je u okvirima Zetske banovine. Njoj je 1939. pripadao Dubrovnik, kao i Hercegovina. Od Stona do Prizrena je bila Zetska banovina. A to svi zaboravljaju“, zaključio je Amfilohije.

U Crnoj Gori se vodi polemika oko suštine odluka Podgoričke skupštine kojom se Crna Gora prisajedinila kraljevini Srbiji, a vladajuća Demokratska partija socijalista traži i „rezoluciju“ kojom se ukidaju odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine.

Sam predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da „svako onaj ko slavi Podgoričku skupštinu slavi izdaju i propast Crne Gore“.

(Tanjug)