Ana Ivanović u poseti UNICEF-u

BEOGRAD – Nacionanala ambasadorka UNICEF-a, Ana Ivanović se, tokom svoje posete Beogradu, družila sa mladim ljudima koji pomažu da građanima predstave značaj programa UNICEF-a koji se sprovode za dobrobit dece i porodica u Srbiji.

Ti „UNICEF fejseri“ takođe informišu građane na koji način i oni mogu da se uključe u rad UNICEF-a i da budu deo zajednice koja redovno brine o deci.

Ana im je zahvalila na predanom radu, koji za rezultat ima 3.050 novih članova Kluba prijatelja UNICEF-a, i koji će omogućiti da se novim redovnim donacijama nastavi poboljašavanje i unapređenje uslova za rast i razvoj dece u Srbiji, saopštio je UNICEF.

„Vi ste na neki način lice UNICEF-a, na terenu u ragovoru sa ljudima informišete ih o situaciji dece, posebno one koja su najugroženija, i omogućavate im da i oni postanu deo našeg tima. To je velika čast, ali i obaveza. Rad sa ljudima nije jednostavan, i sigurna sam da nisu baš svi spremni da saslušaju šta želite da im prenesete. Svako od nas se u životu suočava se sa odbijanjem ili sa nepažnjom. Ali, vi znate da radite za jedan plemeniti cilj, jednu humanu misiju, i da vaš posao podrazumeva da vi svakom prolazniku kojeg zaustavite nudite mogućnost da bude deo tog velikog cilja. Slogan pod kojim je UNICEF prepoznat je ‘Za svako dete’. I to je ono što nas vodi i što nas čini otpornim i istrajnim“, poručila je Ana Ivanović fejserima.

Direktorka UNICEF-a, Ređina De Dominićis rekla je da je upravo posao fejsera taj koji predstavlja oslonac da drugi članovi tima mogu da sprovode i modeliraju projekte za decu, lobiraju za promene zakona u korist dece, sakupljaju podatke kako bi mogli da se fokusiramo na nalaženje delotvornih rešenja koja smanjuju nejednakost i omogućavaju da svako dete ima pristup zdravstvenim uslugama, da bude zaštićeno od nasilja i eksploatacije, da uči, živi u bezbednom okruženju i ima pravedne šanse u životu.

„Redovna podška građana omogućava nam da zaštitimo prava dece i da

unapredimo njihove živote. Da bi to postigli, svi članovi tima imaju važnu

ulogu, a velika je privilegija što si ti Ana deo našeg tima“, rekla je

direktorka UNICEF-a.

