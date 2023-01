Analitičari: Pošto je Vučić nagovestio da prihvata evropski plan lopta je kod Kurtija

Politički analitičari u Prištini ocenili su večeras da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nagovestio da će prihvatiti nemačko-francuski plan za Kosovo, i da je sada na potezu kosovski premijer Aljbin Kurti, kojem će biti teško da taj predlog ne prihvati.

Analitičar Ili Hodža rekao je za TV Dukađini da će Kurti nakon eventualnog Vučićevog prihvatanja francusko-nemačkog plana teško odbiti formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO).

„Kurtiju će biti veoma teško da odbije Zajednicu. Da bi se ova situacija prevazišla, trebalo bi da postoji dijalog sa političkim akterima na Kosovu ili da idemo na nove parlamentarne izbore“, rekao je Hodža.

Sa druge strane analitičar Astrit Gaši rekao je da će Srbija prihvatiti svaki plan koji ne znači zvanično priznanje Kosova.

„Lopta je kod premijera Kosova Aljbina Kurtija. Kurti je u problematičnoj situaciji. Ako ne uspe da ubedi posrednike u svoje postupke, to će se smatrati remećenjem mira. Ovom akcijom Srbija je promenila igru“, dodao je Astrit Gaši.

Bivši ministar Vlade Kosova Dardan Gaši kazao je da Vučić priprema put za prihvatanje francusko-nemačkog plana.

„Ono što je Vučić uradio je zanimljiv potez Srbije koji Kurtija dovodi u tešku situaciju“, kazao je on.

Dodao je da ako Srbija potpiše dokument u vezi sa ovim planom, neće biti razloga da pet zemalja EU ne prizna Kosovo.

„Možemo ga čitati kako hoćemo, ali ovaj sporazum uključuje i priznanje“, dodao je Gaši.

Analitičar Dibran Hodža rekao je da za Kosovo dolaze teški dani, posle poslednjeg poteza Srbije.

„Ako formiramo Zajednicu i ne dobijemo direktno priznanje Srbije, šta smo onda dobili? Kakvu garanciju imamo da će, ako prihvatimo formiranje ZSO, biti konačnog dogovora“, dodao je Hodža.

Analitičar Ismail Tašoli ocenio je da su i Kosovo i Srbija već prihvatili francusko-nemački plan.

„U principu, dva lidera su već prihvatila francusko-nemački plan. Ali, i ovaj plan ima mnogo nepoznanica. Prvo se govorilo da je to evropski plan. Do tada se govorilo da je to i američki plan. Kurti i ZSO su u jednosmernoj ulici. On će izaći povređen prihvatio to ili ne. Ako ga potpiše, odgovaraće. Ako ga ponovo ne potpišu, biće političkih problema“, rekao je Tašoli.

(Beta)

