Anđelko Vučić: Ponosan na sina, pamtiću susret s Putinom

BEOGRAD – Otac predsednika Srbije Anđelko Vučić rekao je da je prošlog četvrtka, kada je njegov sin dobio orden od ruskog predsednika Vladimira Putina, bio radostan i beskrajno ponosan, ali dodaje da taj orden predstavlja i priznanje Srbiji.

„Ovo je priznanje Srbiji, sticajem okolnosti Alaksandar je tu, mi smo roditelji, ali zbog svega toga mozete zamisliti šta znaci roditeljima. Znači mnogo“, ispričao je Anđelko Vucić za „Kurir“.

Dodelu ordena Svetog Aleksandra Nevskog pratio je iz porodicnog doma sa suprugom Angelinom, a u gostima im je bila i ruska televizija.

„Angelina je onako majčinski ovorila dusu dok smo to pratili. Naravno, bili smo uzbuđeni, s razlogom, imajući u vidu koji je orden i od koga“, rekao je Anđelko koji je dodao da im je društvo pravila ćerka mlađeg sina Andreja, dok su Danilo i Milica bili u koloni sa ostalim učesnicima koji su zeleli da pozdrave Putina kod Hrama Svetog Save.

„I ja sam im se priključio kasnije posle podne“, kaze Anđelko Vučić.

On kaže i da se ushićenje, praćeno roditeljskim suzama, nije moglo sakriti.

„Uzbuđenje, zadovoljstvo i poneka suza, što kažu, i iz sete i iz sreće“, opisuje on i navodi d aje to bio emotivni momenat, mešavina ogromne radosti, ali i sete.

„Nostalgija je bliža nama starijima. Setim se svih mojih starijih, i braće i strica… Setim se i šta sam iz njihovih priča slušao. O svom ocu i njegovom odnosu prema tadašnjoj Rusiji, odnosno ŠSR. Ta bliskost pravoslavna uvukla je i njega“.

Za oca Aleksandra Vučića u četvrtak se desio još jedan uzbudljiv trenutak, jer je upoznao predsednika Putina.

„Nisam nametljiv i nisam zeleo da prilazim, ali onda su mi ljudi iz protokola ponudili i naravno da sam bio jako radostan što vidim Putina tako neposredno, oči u oči. Onako kako sam ga i zamišljao, ne velikog, ali čvrstog. Stegao mi ej ruku obema rukama… pogledao me je pravo u oči, cestitao i zahvalio. To je događaj koji malo ko moze da doživi. Pun sam i zadovoljan sto sam ga sreo. Čoveku u mojim godinama, a nisu male, to je velika stvar“, ispričao je on.

Objašnjava i koliko mu je znacilo što orden nosi ime Aleksandra Nevskog, a kako kaže, jos vise spisak velikana koji su ovo priznanje poneli.

„Govorimo o drustvu Obrenovića, Karađorđevica i o mozda najvećem diplomati Nikoli Pašiću, a od tada je proslo evo uskoro 105 godina. To je orden i priznanje Srbiji koja jeste tu kakava jeste i zasluzuje je to baš takva kava jeste. Nadajmo se da će ostati i dalje nepristrasna ili pristrasna i za jedne i za druge , dakle i za one gde sunce izlazi i gde zalazi“, rekao je Anđelko Vučić.

On je dodao i d amu je posebno milo kako je uticao na posvetu koju je predsednik Srbije izgovorio prilikom dodele ordena.

„Kada mi je javio, rekao je da će ga posvetiti meni, a ja sam odmah rekao: Ne meni, nego precima, Vučićima iz Bugojna. On je orden posvetio precima iz Čipuljića gde su živeli moj otac, stric…“, kaže Anđelko Vučić.

(Tanjug)