Andrejić: Oko Kosova se iza očiju javnosti mnogo toga kuva i priprema (video)

Novinar lista Danas Božidar Andrejić ocenio je gostujući u Novom danu da u pregovorima Beograda i Prištine postoji mnogo više nastojanja da se problemi reše nego što javost zna, kao i da veruje da će „mnogo toga biti urađeno do predsedničkih izbora u Americi“.

On je govoreći o zemljama koje su povukle priznanje Kosova istakao da pompezni naslovi u domaćoj štampi ne odslikavaju dobro situaciju, kao i da mnogo toga zavisi od velikih sila i od toka budućih pregovora Beograda i Prištine.

„Sama vest da ima 96 zemalja ‘protiv’ u Ujedinjenim nacijama nije toliko relevantna i važna koliko naš ministar inostranih poslova želi da istakne. Ima jedna caka koju nedevoljno primećujemo kod ‘otpriznavanja’, a to je da sve države kada povlače priznanje imaju klauzulu koja glasi ‘zastajemo sa priznanjem dok se Kosovo i Srbija ne dogovore’. Na drugoj strani imamo velike sile koje imaju stav da to mora da se završi. Prema tome, kako se budu nastavljali pregovori, kraći je put da kažu ‘evo ponovo priznajemo’. Ne mislim da je to prevelika uteha, s obzirom na stanovište velikih sila da je ta stvar završena“, ocenjuje Andrejić.

Dodaje da sadašnja situacija nije dobra ako se stavi u kontekst Kurtijevog insistiranja na takozvanom reciprocitetu.

„Meni nije dovoljno jasno šta to znači i na šta se misli, i voleo bih da naša javnost zna. Nepoznavanje situacije stvara dovoljno prostora ovde da se razviju priče o velikim taksama“, ističe on.

Andrejić podseća na stav velikih sila da je u vrlo velikoj vezi ukidanje taksi i prestanak agitacije za odustajanje priznanja Kosova, i podvlači da zbog toga postoji mogućnost da nas „vest o stabilizaciji odnosa više oneraspoloži nego da nas obraduje“.

On ocenjuje da se „iza očiju javnosti mnogo toga kuva i prirpema“ i da postoji mnogo više nastojanja da se te stvari reše i približe, nego što mi znamo. Potvrda o tome su ugovori o normalizaciji saobraćaja sa Kosovom.

„I dalje verujem da će mnogo toga biti urađeno do predsedničkih izbora da bi i onaj populista tamo imao čime da se pohvali“, navodi Andrejić.

Govoreći o predstojećim izborima on se složio sa izjavom ministarke Zorane Mihajlović da je situacija u našoj zemlji „suluda“ i dodaje da je tako „već duže vreme“.

„Pitanje je odgovornosti za tu suludost. Odgovornost za to nosi većinska vlast već duži vremenski period. Zaista se situacija iskomplikovala. Vidimo podele u partijama i različita tumačenja. Uzmimo samo slučaj Paunovića u Paraćinu, i tu može da se upotrebi metafora o čaši koja je do pola puna ili prazna. Sa stanovišta normalne demokratske atmosfere moglo bi da se kaže da je izvedeno ‘meko sletanje’. On se obratio stranci, izbacili su ga iz nje, i pokušaće da pokaže da li je moguće da opozicija pobedi vlast u Paraćinu“, kaže Andrejić.

Komentarišući spuštanje izbornog cenzusa i mogućnost da neke od „malih“ stranaka uđu u Skupštinu Srbije, on ocenjuje da je zahvaljujući novčanom ulaganju u njihove kampanje moguće da one uđu u parlament.

Govoreći o desničarskim partijama u Srbiji, on navodi da je razlika u njima što „jedni hoće da izađu na glasanje, a drugi hoće da bojkotuju.

„Ne vidim ja tu neku razliku. Možda je razlika što postoji obrazovanija neka desnica, ali politički program Dveri meni ne uliva poverenje da nije bliži Miši Vaciću nego Demokratskoj stranci Srbije“, kaže Andrejić.

Govoreći o različitim predizbornim obećanjima stranaka, on napominje da je „najveći broj projekata kamena temeljaca ovde uvek sračunato na predizborno obećanje, makar to bilo i za predsedničke izbore 2022. godine“.

„Videli smo da se gradi za vojsku i policiju. Govorilo se o 8.000 stanova, a stvarno se gradi negde oko 300. Mi zapravo sa tim idejama segregiramo naše društvo. Sada nam trebaju policajci i bezbednjaci, hajde da im gradimo stanove, pa lekarima i sestrama, pa se obaćava i njima. Zato je i u pravu ministarka Mihajlović, koja kaže da je stanje kod nas suludo. To se kod nas decenijama događa, jer nema nikakvog nacionalnog plana, nikave strategije nema. Godinama živimo u takvoj situaciji“, zaključuje Andrejić.

