Antić: Počastvovan sam zbog zabrane, doći ću sa slobodom u CG

BEOGRAD – Istoričar Čedimir Antić, koji se našao na listi srpskih intelektualaca kojima je zabranjuje ulazak u Crnu Goru, zbog, kako se navodi, ugrožavanja nacionalne sigurnosti Crne Gore, kaže da „počastvovan“ zbog ove odluke crnogorskih vlasti.

Antić u ironičnom tonu komentariše da je zabrana Uprave policije Crne Gore za njega očekivana.

„Zabrana koju je izrekao režim Mila Đukanovića je očekivana, to je zemlja koja sa velikim zadovoljstvom prima ratne zločince kakvi su Tači i Haradinaj, gde utočište imaju razni kriminalni, narko i duvanski klanovi i gde na 1000 stanovnika ima dvostruko više ubistava nego bilo gde drugde u Evropi, te da je sasvim očekivano što problem predstavljaju jedan pesnik, dva profesora i jedan naučnik.“, rekao je Antić Tanjugu.

Antić naglašava da je poseban problem kod ove zabrane, kako je istakao, njena izuzetnost.

„Nismo videli od ’45e naovamo da se ljudima, koji su intelektualci i rade svoj posao, na ovaj način zabranjuje ulazak“, smatra Antić.

Prema njegovim rečima, sve ovo se dešava jer je, kako kaže, crnogorski režim ostao sâm.

„Režim Mila Đukanovića ostao je sâm, više nije zanimljiv velikim silama i ostaje mu samo šovinistička mržnja“, precizirao je on i dodao:

„Poručujem na kraju da ću nastaviti sa svojim aktivnostima, da ću u Crnu Goru doći kada me narod pozove, što će biti kada Milu Đukanoviću bude došao kraj. I da parafraziram velikog srpskog političara i pravnika, Slobodana Jovanovića – Doći ću sa slobodom“, zaključio je Antić.

Čedomiru Antiću, Matiji Bećkoviću, Dejanu Miroviću i Aleksandru Rakoviću zabranjen je ulazak u Crnu Goru zbog, kako je saopšteno iz Granične policije Crne Gore.ugrožavanja nacionalne sigurnosti.

Kao glavni razlog zabrane navodene su njihove ranije izjave koje su, po proceni crnogorskih bezbednosnih službi, opasnost po sigurnost države, preneo je „Dan“

(Tanjug)